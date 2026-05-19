ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

Юрий Берендий
19 мая 2026, 18:17
Силы обороны Украины проводят активные контратаки на ряде направлений фронта, в частности на юге Донецкой области и в районе Покровска, отметил Братчук.
ВСУ прорвали оборону РФ на нескольких направлениях — что известно / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр им. князя Владимира Мономаха, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада им. Константина Пестушко

О чем идет речь в материале:

  • Украинские воины провели успешные контратаки на нескольких направлениях
  • Россияне ежедневно теряют на фронте около тысячи солдат
  • Оккупанты пытаются штурмовать Покровск, Гришино и Родинское

Силы обороны Украины продолжают не только сдерживать российское наступление, но и проводить успешные контратаки на отдельных участках фронта. В частности, на некоторых участках фронта украинские военные смогли вклиниться в оборону оккупантов на 3 километра. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук в эфире FREEДOM.

По его словам, российские войска на Александровском и Гуляйпольском направлениях столкнулись с серьезными трудностями из-за эффективных украинских контратак.

Он также отметил, что на Покровском направлении Силы обороны смогли провести не только локальные тактические контрдействия, но и более глубокие операции прорывного характера. Из соображений безопасности точные локации он не уточнял.

"На некоторых локациях нашим силам удалось вклиниться на 3 км в глубину обороны российских оккупантов. И операция продолжается", — указал он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, украинские подразделения также осуществляют контратаки в районах Константиновки, Лимана и Мирнограда. В то же время российские войска пытаются активно давить в районе Покровска, в частности атакуют Гришино и Родинское, а также стремятся прорваться к Константиновке и закрепиться там, чтобы расширить плацдарм для дальнейшего продвижения в Донецкой области.

Братчук добавил, что Силы обороны систематически наносят удары по логистическим узлам и путям снабжения противника на этом направлении, в том числе в глубоком тылу оккупированных территорий. Это, по его словам, снижает интенсивность боевых действий и затрудняет возможности российских войск продолжать наступательные операции.

"В ближайшее время россияне активность на фронте уменьшать не будут, это очевидно. Однако проблемой для них стало, в частности, и восполнение потерь, которые они несут. Ежедневные потери врага стабильно достигают тысячи человек убитыми и ранеными. Это тяжелые потери для россиян, они вынуждены использовать свои резервы стратегического характера для других целей, закрывать свои бреши, а не пытаться прорваться к нам", — резюмировал он.

Каковы планы РФ на летнее наступление — Палиса

Как писал Главред, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 каналу заявил, что в 2026 году российские войска сосредоточат основные усилия на попытках выйти к административным границам Донецкой области.

По его словам, оккупанты также будут пытаться развивать наступательные действия на Запорожском направлении, в частности в районе стыка Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время он отметил, что российское командование регулярно корректирует свои планы, прежде всего в отношении сроков реализации поставленных задач.

"Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили", — отметил он.

Палиса также выразил сомнение в том, что армии РФ удастся до начала сентября достичь административных границ Донецкой области, как этого требует российское руководство. По его мнению, оккупанты могут не выполнить эту задачу даже до конца года.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Как ранее сообщал Главред, украинские спецназовцы провели успешный штурм и выбили оккупантов из укреплений в Степногорске на Запорожском направлении, взяв под контроль ключевые объекты населенного пункта. Операция проходила с применением аэроразведки и точечного огневого поражения. В ГУР не исключают новых попыток россиян вернуть утраченные позиции.

На Гуляйпольском направлении российское командование бросило в бой одну из самых агрессивных дивизий, а усиление штурмов РФ у Гуляйполя свидетельствует о попытке оккупантов прорвать украинскую оборону на юге. В то же время Силы обороны перехватывают тактическую инициативу и наносят удары по вражеским позициям вблизи Степногорска и Чаривного.

Отметим, что аналитики ISW ранее сообщали об успехах ВСУ сразу на нескольких направлениях фронта, в частности вблизи Лимана, Константиновки и в Харьковской области. Украинские военные также вернули контроль над Одрадным и продвинулись в районе Иванополя. В ISW отмечали, что удары дронов и контратаки существенно затрудняют россиянам использование бронетехники.

О личности: Сергей Братчук

Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

В настоящее время — спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

