Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

Украинская певица Гайтана, которая якобы отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню, сделала заявление относительно скандала.
По словам артистки, она решила прокомментировать ситуацию, так как с ней лично "никто не общался".
"Не было полноценного звонка или обсуждения проекта, его миссии, организаторов, формата или целей сбора средств. Коммуникация ограничилась кратким сообщением моему концертному директору без каких-либо деталей. В переписке даже речь не шла о поддержке ВСУ", - говорит она.
Она также добавляет, что за годы войны появилось много псевдоблаготворительных инициатив, где за "красивыми словами часто скрывается обычный коммерческий интерес". "У меня уже был негативный опыт, когда организаторы заявляли о "благотворительности", а потом оказывалось, что речь шла о заработке для участников проекта", - делится певица.
Также, по ее словам, сумма, озвученная в переписке, была стандартным рабочим ответом концертного директора на неполный запрос без необходимых деталей и включала стандартный гонорар, расходы на музыкантов, переезды и т.д. "Это не было требованием гонорара за благотворительность для ВСУ, как сейчас это пытаются подать в заголовках", - расстраивается она.
"Со мной никто не связался лично, а моей команде не объяснили подробно ни идею проекта, ни его цель, формат помощи или то, кому именно она должна быть направлена", - добавляет Гайтана.
Отметим, накануне украинский юморист Антон Тимошенко сообщил, что украинская певица Гайтана отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню.
О персоне: Гайтана
Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
