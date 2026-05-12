Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечере

Кратко:
- Сколько запросила Гайтана за выступление
- О каком концерте идет речь
Украинская певица Гайтана отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню.
Об этом рассказал украинский юморист Антон Тимошенко в шоу "Наодинці з гламуром".
По его словам, Гайтане предложили выступить на концерте "Нашебачення". Это благотворительное мероприятие, где собирают средства на нужды украинских военных. В концерте приняли участие многие украинские артисты, среди которых LAUD, Даша Астафьева, Джамала, Тина Кароль и многие другие. Все музыканты выступили бесплатно.
Между тем, Гайтана не стала петь бесплатно, а запросила гонорар в размере 20 тысяч евро (чуть больше 1 млн гривен).
"Вы думаете у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет! Это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам. Поэтому приходят только те, кто на это соглашается. В основном, соглашаются. Ну, Гайтана сказала — 20 тысяч евро, или сколько там. Мы такие… даже если бы она сказала тысячу долларов… Поэтому мы рассчитывали только на людей, которые понимают, почему это важно", — добавил артист.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 в Вене LELEKA, в воскресенье, 10 мая, появилась на бирюзовой дорожке - церемонии открытия Евровидения 2026.
Ранее также стало известно, что украинский телеведущий Андрей Доманский стал гражданином страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения шоумен также устроился на работу в подсанкционный "Совкомбанк".
Вас также может заинтересовать:
- "Досадно читать вас на русском": певица Гайтана попала в крупный скандал
- "Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал
- Гайтана раскрыла причину своего исчезновения
О персоне: Гайтана
Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред