Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечере

Украинская певица запросила астрономическую сумму за выступление в благотворительном концерте.

https://glavred.info/starnews/zaprosila-million-gaytana-otkazalas-vystupit-na-blagotvoritelnom-vechere-10763933.html Ссылка скопирована

Гайтана запросила большой гонорар / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Кратко:

Сколько запросила Гайтана за выступление

О каком концерте идет речь

Украинская певица Гайтана отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню.

Об этом рассказал украинский юморист Антон Тимошенко в шоу "Наодинці з гламуром".

видео дня

По его словам, Гайтане предложили выступить на концерте "Нашебачення". Это благотворительное мероприятие, где собирают средства на нужды украинских военных. В концерте приняли участие многие украинские артисты, среди которых LAUD, Даша Астафьева, Джамала, Тина Кароль и многие другие. Все музыканты выступили бесплатно.

Между тем, Гайтана не стала петь бесплатно, а запросила гонорар в размере 20 тысяч евро (чуть больше 1 млн гривен).

"Вы думаете у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет! Это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам. Поэтому приходят только те, кто на это соглашается. В основном, соглашаются. Ну, Гайтана сказала — 20 тысяч евро, или сколько там. Мы такие… даже если бы она сказала тысячу долларов… Поэтому мы рассчитывали только на людей, которые понимают, почему это важно", — добавил артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 в Вене LELEKA, в воскресенье, 10 мая, появилась на бирюзовой дорожке - церемонии открытия Евровидения 2026.

Ранее также стало известно, что украинский телеведущий Андрей Доманский стал гражданином страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения шоумен также устроился на работу в подсанкционный "Совкомбанк".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Гайтана Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред