РФ стягивает Ту-95 и Ту-160, может ударить Кинжалами и Калибрами: когда ждать атаку

Анна Ярославская
12 мая 2026, 09:07
Оккупанты наращивают силы и могут атаковать Украину с воздуха в ближайшие дни.
Ту-95МС, Ту-160 и Кинжалы наготове - РФ готовит новый обстрел / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • РФ готовит массированный удар по западу и центру Украины
  • Враг стягивает стратегические Ту-160 и Ту-95МС на западные аэродромы
  • Атака ракетами и дронами ожидается в ближайшие несколько суток

Российская оккупационная армия завершает подготовку к нанесению массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. Атака планируется в ближайшие несколько суток.

Как сообщает мониторинговый канал ЄРадар, оккупанты осуществляют передислокацию бортов стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России.

На данный момент известно, что к нанесению удара будут привлечены:

  • до трех Ту-160;
  • до 7 Ту-95МС;
  • умеренное количество ударных БпЛА.

Также возможно привлечение бортов МиГ-31К (носители ракет "Кинжал") и носителей "Калибров" (акватория Черного и Каспийского моря). Вероятно, будут применяться и баллистические ракеты "Искандер-М/КN-23".

Что станете целью атаки РФ

"Цели – без изменений. Западные и центральные части Украины", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали сделать запасы воды и резервные источники питания.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Перемирие между РФ и Украиной - последние новости

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Во время видеообращения 11 мая Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия не заинтересована в прекращении боевых действий и готовится к новым атакам.

По его словам, полной тишины на фронте сегодня не было, поскольку боевые действия продолжались. Он добавил, что все факты нарушений режима тишины были зафиксированы.

Названы сроки нового массированного удара России

Страна-агрессор РФ после завершения перемирия может готовить новую волну массированных ударов по Украине. Враг в течение последней недели накапливал ракеты и дроны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — отметил эксперт.

По словам Коваленко, за время условного режима тишины Россия может накопить как минимум около 750 дронов различных типов. Кроме того, он обратил внимание, что запасы боеприпасов и беспилотников формировались и в течение двух недель до объявленного "перемирия", в частности после массированной атаки 25 апреля и до 9 мая, поэтому сейчас у РФ уже есть значительный накопленный ресурс.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

