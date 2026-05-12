Киевлян ждёт резкая смена погоды: синоптики предупредили о неожиданности

Алексей Тесля
12 мая 2026, 00:49
В Киеве во вторник, 12 мая, ночью без осадков; днем дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с.
Синоптики прогнозируют дожди / фото: pixabay

Важное:

  • В Киеве во вторник, 12 мая, температура ночью 10-12°, днем 20-22°
  • 13 мая дождь, днем гроза, днем 15-17°

Ближайшие два дня во вторник и среду, 12-13 мая, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно комфортную погоду.

Как говорится в сообщении Укргидрометцентра, в Киеве во вторник, 12 мая, ночью без осадков; днем дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9 в 2013 г., самая низкая ночью -2,4 в 1900 г.

В среду, 13 мая, в Украине, кроме запада и северо-востока страны, умеренные дожди, грозы, днем местами значительные дожди.

В Киеве 13 мая дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°.

Изменение климата в Украине: оценки специалистов

Эксперты отмечают, что климатические изменения в Украина уже оказывают заметное влияние не только на природу, но и на экономику, особенно на сельскохозяйственный сектор. Во многих регионах усиливаются засушливые условия, из-за чего выращивание традиционных культур становится менее стабильным и более затратным.

По словам специалистов, климатические процессы в разных частях страны проявляются по-разному. Для южных и восточных областей характерны рост средних температур, уменьшение количества осадков и более тёплые зимние периоды. Это создаёт дополнительные сложности для аграриев и заставляет адаптировать методы ведения сельского хозяйства к новым условиям.

Одновременно в северных и западных регионах, в том числе на территории Полесья, изменения климата местами создают более благоприятную среду для отдельных видов сельскохозяйственных культур. Такие процессы постепенно меняют не только структуру земледелия, но и особенности местных экосистем.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

