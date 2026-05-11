Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Зачем делать фото в ванной перед выходом: хитрость, о которой знают единицы

Руслан Иваненко
11 мая 2026, 21:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты рассказали, как простая привычка фотографировать ванную перед выходом помогает снизить тревожность и улучшить самоконтроль в быту.
Ванная, фото
Как фото ванной комнаты становится эффективным инструментом контроля за электроприборами и водой в доме / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как фото помогает избежать стресса
  • Почему это повышает безопасность дома
  • Как использовать эту привычку каждый день

Перед выходом из дома многие люди волнуются, выключили ли они утюжок для волос, не оставили ли открытым кран или включенный свет в ванной комнате. Как оказалось, простая привычка фотографировать ванную комнату перед тем, как закрыть дверь, может помочь избежать стресса, сэкономить деньги и даже предотвратить опасные ситуации.

Как сообщает портал Better Homes & Gardens, такой метод все чаще используют люди, которые стремятся лучше контролировать бытовые дела и избегать лишних переживаний.

видео дня

Главред решил выяснить, почему эксперты советуют делать фото ванной комнаты перед выходом и как эта привычка может помочь в повседневной жизни.

Как фото ванной помогает уменьшить тревожность

По словам специалистов, главное преимущество такого подхода — психологическое спокойствие. Если человек сомневается, выключил ли он электроприборы или перекрыл воду, достаточно просмотреть фото на телефоне. Визуальное подтверждение помогает быстро избавиться от тревоги и не тратить день на переживания.

Эксперты также отмечают, что фотография ванной комнаты может помочь избежать опасных ситуаций. Оставленный включенным фен, обогреватель или утюжок для волос способны вызвать пожар.

В то же время незакрытый кран может привести к протечке и затоплению квартиры. Именно поэтому краткая проверка перед выходом помогает минимизировать риски.

Как простая привычка помогает экономить ресурсы и деньги

Помимо безопасности, такая привычка помогает экономить ресурсы. Фото позволяет убедиться, что вода не течет, а свет выключен, что положительно сказывается на счетах за коммунальные услуги.

Специалисты отмечают, что фотографии могут пригодиться и в случае страховых споров или ремонта. Если в ванной комнате возникнет повреждение или аварийная ситуация, недавние снимки помогут зафиксировать предыдущее состояние помещения.

Как использовать фото для организации быта

Еще одно преимущество — организация быта. Перед поездкой фотография ванной комнаты может служить своеобразным списком вещей, которые нужно взять с собой. Особенно это актуально для косметики, средств гигиены или мелких бытовых предметов, которые часто остаются на полках или возле зеркала.

Кроме того, фото помогают контролировать запасы необходимых средств. Во время покупок достаточно открыть снимок, чтобы проверить, не заканчивается ли шампунь, мыло или туалетная бумага.

По мнению экспертов, регулярное фотографирование ванной комнаты также может положительно повлиять на поддержание порядка. Просматривая снимки, легче заметить беспорядок или вспомнить, когда в последний раз проводилась уборка.

Читайте также:

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная жилой дом
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:51Украина
"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

22:07Война
Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

21:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

Последние новости

22:51

Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:46

Мужчина случайно нашел в лесу золотой клад VI века: что там былоВидео

22:45

РФ готовит массированный удар: Жданов назвал, чем и когда может бить враг

22:07

"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

21:47

Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
21:46

Зачем делать фото в ванной перед выходом: хитрость, о которой знают единицы

21:29

Экс-глава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно

21:20

Признаки высокого интеллекта: как выбор хобби свидетельствует об уровне IQ

20:54

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Реклама
20:48

Мухи исчезнут надолго: натуральное средство отпугнет насекомых с первого разаВидео

20:33

Тепло возвращается на Днепропетровщину: насколько вырастет столбик термометра

20:07

Больше, чем просто характер: у каких знаков зодиака самая сильная интуиция

20:05

Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчитьВидео

19:46

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:12

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:10

"Путину достаточно одного решения": Невзлин о фальшивом перемирии Кремлямнение

19:06

Штормовой ветер и сильные грозы: настоящая непогода надвигается на Тернопольщину

18:55

В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles - кто сыграет "битлов"

18:43

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причинуВидео

18:33

Грозы, град и шквалы надвигаются на Львовщину: когда ожидается опасная погода

Реклама
18:31

Уменьшилось ли давление РФ: в ВСУ рассказали о реальном положении дел на фронте

18:19

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:13

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

18:12

Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

17:59

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

17:37

Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корнейВидео

17:22

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:20

Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в маеВидео

17:19

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

16:07

Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхакВидео

15:55

Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрятьВидео

15:49

Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

15:46

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

15:40

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

Реклама
14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

13:40

Деревья, которые поглощают негатив: под чем постоять, если плохоВидео

13:25

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

13:25

Худее скелета: изможденная жена Цекало показала свое тело

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять