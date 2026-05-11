РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

Руслан Иваненко
11 мая 2026, 15:40обновлено 11 мая, 16:43
Оккупанты готовят массированный удар по Украине с привлечением стратегической авиации и морских ракетоносцев.
Искандер, Ракет, ТУ
Под потенциальной угрозой могут оказаться Киев, Днепр, Львов, Одесса и западные области Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Кратко:

  • Враг готовит новую массированную атаку против Украины
  • Под угрозой Киев, Днепр, Львов и Одесса
  • РФ может применить "Кинжалы", "Калибры" и Ту-95МС

Так называемое "перемирие", объявленное страной-агрессором Россией накануне, может завершиться новой волной массированных атак по территории Украины. Мониторинговые каналы предупреждают, что страна-агрессор в ближайшие дни готовит серию комбинированных ударов, которые могут длиться до трех суток.

Применение различных типов вооружения

По данным аналитиков, российские оккупационные войска могут применить максимальное количество воздушных целей различных типов — от ударных беспилотников до стратегической авиации и баллистических ракет.

Особую угрозу представляет вероятное использование рекордного количества дронов-камикадзе и имитационных БПЛА для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.

В сообщениях аналитиков отмечается, что РФ уже подготовила к боевому применению один стратегический бомбардировщик Ту-160 и четыре самолета Ту-95МС. Также в готовности находятся ракетоносцы морского базирования.

По предварительным оценкам, РФ может применить до 50 крылатых ракет Х-101, до 30 баллистических ракет "Искандер-М", до 15 крылатых ракет "Искандер-К", до 18 ракет морского базирования типа "Калибр", а также до семи аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, с которых обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Потенциальные цели

Главными целями возможного массированного удара аналитики называют Киев, Днепр, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Одессу. При этом отмечается, что окончательные маршруты и масштабы ударов могут меняться в зависимости от оперативной ситуации.

Кроме того, мониторинг сообщает о зафиксированном перелете самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка" на авиабазу "Энгельс", что может свидетельствовать о подготовке к новой ракетной атаке. Также, по их данным, по завершении "перемирия" возможны пуски около 20 групп ударных БпЛА по направлениям Миллерово, Приморск-Ахтарск и Гвардейское.

Каковы могут быть цели нового массированного удара РФ — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что Россия может готовить новую волну массированных ракетно-дроновых атак по Украине и меняет подход к выбору целей.

По его словам, российские войска все чаще могут наносить удары по объектам топливной инфраструктуры, в частности автозаправочным станциям, пытаясь затруднить украинскую логистику.

Жданов напомнил, что в 2022 году оккупанты систематически атаковали нефтебазы по всей стране, однако после изменений в системе обеспечения топливом Украина перешла к более рассредоточенной логистике.

По его мнению, из-за этого Россия могла переориентировать удары на АЗС, особенно в прифронтовых регионах, и в дальнейшем может наращивать такие атаки по инфраструктуре.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, поздно вечером 9 мая, несмотря на действующее трехдневное перемирие, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по жилому массиву Харькова. Вражеский дрон попал в девятиэтажный дом. Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, российские оккупанты нарушили перемирие и атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что 9 мая российские оккупационные войска почти 20 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. В результате ударов есть погибшие и раненые. По состоянию на утро было известно о двух погибших и двух пострадавших, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

