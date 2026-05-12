Клиническая смерть открыла пугающую правду: судьба человечества на грани

Алексей Тесля
12 мая 2026, 02:50
Пережитое сопровождалось яркими ощущениями света, "энергии" и символическим "переосмыслением жизни" мужчины.
  • Бывший фельдшер рассказал об околосмертном опыте
  • Он описал видения двух сценариев будущего мира

Бывший фельдшер из Нью-Йорк Билл Торторелла рассказал о пережитом, по его словам, околосмертном опыте, который кардинально изменил его мировоззрение и отношение к жизни.

События произошли в 1994 году в Аризона, где он находился на медицинской выставке, пишет Daily Mail.

После оказания помощи пострадавшей женщине ему самому стало плохо, и вскоре он оказался в больнице, а затем, по его утверждению, потерял сознание уже в гостиничном номере.

Он описывает, что в этот момент будто бы наблюдал за собой со стороны и оказался в состоянии, которое интерпретирует как "загробное". Там, по его словам, он встретил некие духовные сущности, которые показали ему эпизоды собственной жизни и два возможных сценария будущего человечества — один мрачный и разрушительный, другой более гармоничный и мирный.

Торторелла утверждает, что пережитое сопровождалось яркими ощущениями света, "энергии" и символическим "переосмыслением жизни", в ходе которого он заново проживал ключевые моменты своего прошлого, включая профессиональные и личные события.

После этого опыта он говорит о потере страха смерти и сильных изменениях в ценностях. По его словам, он стал больше ориентироваться на идеи сострадания, духовности и помощи другим, считая главным смыслом жизни доброту и служение людям.

Что помогает дожить до глубокой старости: выводы учёных

Исследователи из Стокгольм пришли к выводу, что главным фактором долголетия является не лечение уже возникших заболеваний, а их ранняя профилактика и предупреждение.

В ходе наблюдений они выяснили, что среди людей, доживших до 100 лет, инфаркт миокарда встречался относительно редко — примерно у 12,5%. В то же время в возрастной группе 80–89 лет сердечные приступы фиксировались почти у каждого четвёртого, то есть значительно чаще.

Эти данные показывают, что снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактика играют решающую роль в увеличении продолжительности жизни и сохранении здоровья в пожилом возрасте

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

