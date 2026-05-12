"Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил РФ из-за атаки

О чем говорит Зеленский:
- РФ закончила перемирие с Украиной
- Враг нанес удары по Украине дронами и КАБами
- В результате атаки есть раненые и погибшие
РФ закончила перемирие и нанесла удары по Украине. В результате атаки есть раненые и погибшие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Враг выпустил более 200 ударных дронов, более 80 авиабомб. "Прилеты" были зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях и в Киеве.
Россияне повредили объект энергетики, многоквартирные дома, детский сад и гражданский локомотив на железной дороге.
"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать действовать и усиливаться. Важно, чтобы не было ослаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", — подчеркнул президент.
Когда будет новый массированный обстрел - мнение эксперта
РФ готовить новую волну массированных ударов по Украине. Россияне в течение последней недели накапливал ракеты и дроны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — отметил эксперт.
По словам Коваленко, сейчас у РФ может быть накоплено минимум около 750 дронов различных типов. Кроме того, он обратил внимание, что запасы боеприпасов и беспилотников формировались и в течение двух недель до объявленного "перемирия", в частности после массированной атаки 25 апреля и до 9 мая, поэтому сейчас у РФ уже есть значительный накопленный ресурс.
Перемирие на 9-11 мая – последние новости
Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.
Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по итогам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей.
Другие новости:
- Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения
- Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте
- Путин сделал неожиданное заявление о войне: The Guardian назвало пять причин новой риторики
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред