После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

Краткий прогноз погоды:
- Метеорологическое лето официально началось в большинстве областей
- В ближайшие трое суток ожидаются кратковременные дожди с грозами
- На выходных каспийское тепло принесет в Украину жару до +31 градуса
Погода в Украине в ближайшие трое суток будет дождливой, а на выходных в страну придет тепло с Каспия. Прогноз погоды на неделю озвучил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
По его словам, на днях в Украине будет преобладать неустойчивая погода, которую вызовет поле пониженного давления с юго-востока и юга. Дожди и грозы будут носить кратковременный характер, передает NV.
19 мая местами будет дождливо в центральных и южных регионах, 20-го — по всей стране, кроме запада. Синоптик предупредил о граде и шквалах до 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+28. В западных областях будет немного прохладнее — от +18 до +23 градусов.
22−23 мая кратковременные дожди будут на востоке, северо-востоке и на западе страны, а затем осадки пройдут и в других регионах.
Семилит подчеркнул, что погодные процессы уже приобрели летний характер: дожди — кратковременные, сопровождаются грозами и имеют разную интенсивность и неравномерное распределение по территории.
Какой будет погода в Украине на выходных
Нв выходные в Украину придет тепло с Каспия. Время от времени будут идти дожди. При этом температура воздуха поднимется.
Ночью температура воздуха составит от +11 до +18 градусов ночью. В западных областях несколько прохладнее - от +9 до +15 градусов.
Днем столбики термометров остановятся в пределах +19…+25. На востоке и юго-востоке температурные отметки будут достигать +25…+31 градусов.
Метеорологическое лето уже пришло
По словам синоптика, метеорологическое лето уже началось в большинстве регионов страны. В Киеве датой старта можно считать еще 4 мая.
Однако это тепло может оказаться переменчивым: на следующей неделе, по предварительным данным, температура воздуха снизится на 3−5 градусов.
Погода в Киеве - прогноз
В столице и области на этой неделе также ожидаются дожди. Впрочем, осадки будут иметь летний характер.
"Это будут кратковременные дожди с грозами", — отметил Семилит.
А 23 мая днем в регионе будет сухо.
Температура воздуха ночью в течение недели составит около +15 градусов. Днем 19−20 мая ожидается +24 градуса, 21 мая — до +26, а 22-го - потеплеет до +27 градусов.
"Однако 23 мая будет незначительное снижение до +23", — предупредил синоптик.
Прогноз погоды на 19 мая в Киеве и области
Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории столицы Украины и Киевской области.
Погода будет облачной с прояснениями. Возможен дождь, гроза (ночью местами).
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25 °.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киев. 19 мая днем грозы. Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий", - отметили синоптики.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине
19 мая днем в Украине, кроме запада, ожидаются грозы. В южных и центральных (кроме Винницкой) областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта", - предупредили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.
В большинстве регионов ожидаются осадки различной интенсивности, местами — грозы, град и шквальный ветер. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.
Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Детальный прогноз на ближайшие четыре дня - с 19 по 22 мая - опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Напомним, 17 мая, в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.
О персоне: Иван Семилит
Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.
