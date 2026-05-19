После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

В ближайшие дни синоптик предупредил о нестабильной погоде. Сначала ожидаются грозы и шквалы, потом - потепление.

Синоптик предупредил о погодных качелях: дожди сменятся сильной жарой

Краткий прогноз погоды:

Метеорологическое лето официально началось в большинстве областей

В ближайшие трое суток ожидаются кратковременные дожди с грозами

На выходных каспийское тепло принесет в Украину жару до +31 градуса

Погода в Украине в ближайшие трое суток будет дождливой, а на выходных в страну придет тепло с Каспия. Прогноз погоды на неделю озвучил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

По его словам, на днях в Украине будет преобладать неустойчивая погода, которую вызовет поле пониженного давления с юго-востока и юга. Дожди и грозы будут носить кратковременный характер, передает NV.

19 мая местами будет дождливо в центральных и южных регионах, 20-го — по всей стране, кроме запада. Синоптик предупредил о граде и шквалах до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+28. В западных областях будет немного прохладнее — от +18 до +23 градусов.

22−23 мая кратковременные дожди будут на востоке, северо-востоке и на западе страны, а затем осадки пройдут и в других регионах.

Семилит подчеркнул, что погодные процессы уже приобрели летний характер: дожди — кратковременные, сопровождаются грозами и имеют разную интенсивность и неравномерное распределение по территории.

Какой будет погода в Украине на выходных

Нв выходные в Украину придет тепло с Каспия. Время от времени будут идти дожди. При этом температура воздуха поднимется.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +18 градусов ночью. В западных областях несколько прохладнее - от +9 до +15 градусов.

Днем столбики термометров остановятся в пределах +19…+25. На востоке и юго-востоке температурные отметки будут достигать +25…+31 градусов.

Метеорологическое лето уже пришло

По словам синоптика, метеорологическое лето уже началось в большинстве регионов страны. В Киеве датой старта можно считать еще 4 мая.

Однако это тепло может оказаться переменчивым: на следующей неделе, по предварительным данным, температура воздуха снизится на 3−5 градусов.

Погода в Киеве - прогноз

В столице и области на этой неделе также ожидаются дожди. Впрочем, осадки будут иметь летний характер.

"Это будут кратковременные дожди с грозами", — отметил Семилит.

А 23 мая днем в регионе будет сухо.

Температура воздуха ночью в течение недели составит около +15 градусов. Днем 19−20 мая ожидается +24 градуса, 21 мая — до +26, а 22-го - потеплеет до +27 градусов.

"Однако 23 мая будет незначительное снижение до +23", — предупредил синоптик.

Прогноз погоды на 19 мая в Киеве и области

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории столицы Украины и Киевской области.

Погода будет облачной с прояснениями. Возможен дождь, гроза (ночью местами).

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем ​​23-25 ​°.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киев. 19 мая днем ​​грозы. Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий", - отметили синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

19 мая днем ​​в Украине, кроме запада, ожидаются грозы. В южных и центральных (кроме Винницкой) областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта", - предупредили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.

В большинстве регионов ожидаются осадки различной интенсивности, местами — грозы, град и шквальный ветер. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Детальный прогноз на ближайшие четыре дня - с 19 по 22 мая - опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая, в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.

