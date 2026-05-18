Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

В прошлом году специалисты зарегистрировали 436 случаев заражения хантавирусом.

Стало известно, сколько случаев заражения хантавирусом выявили в Украине

В Украине за три месяцев зафиксировано 63 случая хантавируса

Больше всего инфицированных в Сумской области

В течение первых трех месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 63 случая заражения хантавирусом, а в течение прошлого года их было всего 436. У всех них выявили штаммы, которые передаются от грызунов к человеку. Об этом говорится в ответе Центра общественного здоровья на запрос Hromadske.

С января по март 2026 года в Украине выявили 63 случая хантавируса, из которых 58 – в Сумской области, три – в Черниговской и по одному – в Кировоградской и Винницкой.

В прошлом году специалисты зарегистрировали 436 случаев заражения хантавирусом, из них 428 – на Сумщине, по два – во Львовской и Черниговской, и по одному – в Харьковской и Черкасской областях.

В 2024 году фиксировали только три случая (два во Львовской и один в Харьковской областях).

То же количество инфицированных было в 2023 году (по одному случаю во Львовской, Киевской и Запорожской областях).

Штамм хантавируса Andes, который распространяется от человека к человеку, в Украине пока не фиксировали.

Как писал ранее Главред, украинские врачи сообщают о возвращении газовой гангрены — смертельно опасной инфекции, которую исторически связывали с окопами Первой мировой войны.

Всемирная организация здравоохранения признала новую вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайным событием международного значения. Решение принято из-за высокого риска выхода вируса за пределы региона, хотя о пандемии пока речь не идет.

Ранее в парламенте заявили о массовом заражении норовирусом — возбудителем, который легко распространяется в закрытых коллективах. После установления причины в Раде усилили санитарные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции.

Об инфекции: Хантавирус Хантавирусы - это группа опасных вирусов, переносчиками которых являются грызуны (мыши, крысы). Заражение происходит при вдыхании пыли с частицами экскрементов животных. Вирусы поражают легкие или почки, вызывая тяжелые заболевания с высоким риском летального исхода, но они практически не передаются от человека к человеку. Чаще всего хантавирус передается воздушно-пылевым путем. Заразиться можно, убирая пыльный чердак, сарай или подвал, где живут грызуны. Инфекция часто маскируется под сильную простуду или грипп. Первые признаки: высокая температура, ломота, боль в мышцах и животе.

