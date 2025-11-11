Укр
Медики бьют тревогу: в Украине фиксируется забытая болезнь времен Первой мировой

Дарья Пшеничник
11 ноября 2025, 10:56
Количество таких случаев быстро растет из-за суровых реалий современной позиционной войны.
Украинские военные
В Украину вернулась болезнь, которая была распространена в Первую мировую войну / Коллаж: Главред, фото: Зеленский, Генштаб ВСУ

Ключевые факты:

  • Газовая гангрена возвращается на фронт
  • Задержки эвакуации вызывают развитие тяжелых инфекций
  • Ограниченный доступ к антибиотикам и хирургии в первые дни после ранения делает лечение чрезвычайно сложным

Украинские врачи сообщают о возвращении газовой гангрены - смертельно опасной инфекции, которую исторически связывали с окопами Первой мировой войны.

Современная позиционная война, осложненная использованием беспилотников, привела к задержкам эвакуации раненых, что создает идеальные условия для развития этой редкой патологии, пишет The Telegraph.

Газовая гангрена, вызванная бактериями Clostridium, развивается в некротических тканях, которые не получают кислород. Она разрушает мышцы с молниеносной скоростью, вызывая сильную боль, отеки и характерное трескание газовых пузырьков под кожей. Без немедленного лечения смертность приближается к 100%.

Медики рассказывают, что в больницы попадают военные с ранениями, полученными недели назад. Из-за постоянных атак и угрозы с воздуха, эвакуация часто происходит с задержкой, а первые дни после травмы проходят в подземных стабилизационных пунктах, где возможности лечения ограничены.

Хотя современная медицина имеет средства борьбы с гангреной - хирургическое очищение ран и мощные антибиотики - их применение в условиях войны часто невозможно. Это приводит к росту количества случаев инфекций, которые считались исчезнувшими со времен Второй мировой.

Война в Украине может закончиться раньше 2026 года, но есть условия

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что война может завершиться раньше 2026 года, если произойдут фатальные события - например, импичмент Трампа или смерть Путина.

А пока, до марта, Россия будет продолжать боевые действия максимально отчаянно, но будет пытаться избежать новых санкций.

Прогнозы относительно окончания войны - последние новости

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

