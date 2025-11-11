Медики бьют тревогу: в Украине фиксируется забытая болезнь времен Первой мировой

Количество таких случаев быстро растет из-за суровых реалий современной позиционной войны.

В Украину вернулась болезнь, которая была распространена в Первую мировую войну / Коллаж: Главред, фото: Зеленский, Генштаб ВСУ

Ключевые факты:

Газовая гангрена возвращается на фронт

Задержки эвакуации вызывают развитие тяжелых инфекций

Ограниченный доступ к антибиотикам и хирургии в первые дни после ранения делает лечение чрезвычайно сложным

Украинские врачи сообщают о возвращении газовой гангрены - смертельно опасной инфекции, которую исторически связывали с окопами Первой мировой войны.

Современная позиционная война, осложненная использованием беспилотников, привела к задержкам эвакуации раненых, что создает идеальные условия для развития этой редкой патологии, пишет The Telegraph.

Газовая гангрена, вызванная бактериями Clostridium, развивается в некротических тканях, которые не получают кислород. Она разрушает мышцы с молниеносной скоростью, вызывая сильную боль, отеки и характерное трескание газовых пузырьков под кожей. Без немедленного лечения смертность приближается к 100%.

Медики рассказывают, что в больницы попадают военные с ранениями, полученными недели назад. Из-за постоянных атак и угрозы с воздуха, эвакуация часто происходит с задержкой, а первые дни после травмы проходят в подземных стабилизационных пунктах, где возможности лечения ограничены.

Хотя современная медицина имеет средства борьбы с гангреной - хирургическое очищение ран и мощные антибиотики - их применение в условиях войны часто невозможно. Это приводит к росту количества случаев инфекций, которые считались исчезнувшими со времен Второй мировой.

