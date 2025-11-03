Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в Украине

Анна Ярославская
3 ноября 2025, 08:11
416
Президент США заявил о "тяжелой войне" и для России, и для Украины.
Трамп ожидал более простого пути к миру / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы:

  • В войне России против Украины не существует "последней капли"
  • Противостояние тяжело как для Украины, так и для России
  • Конфликт может продолжаться, пока не исчерпает себя естественным образом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нежелание главы РФ Владимира Путина заканчивать войну на Украине.

На борту самолета Air Force One журналисты задали вопрос Трампу о том, существует ли "последняя капля", после которой Кремль готов согласиться на мир.

видео дня

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они сражаются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было тяжело для Украины. Тяжело пришлось обоим. Иногда нужно просто позволить войне дойти до конца", - сказал глава Белого дома.

Трамп также снова напомнил, что уже "уладил восемь войн".

"Я думал, что эта будет легче, чем некоторые из тех, что мы уладили", - добавил президент США.

Смотрите видео - Трамп прокомментировал войну России против Украины:

Скриншот

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поговорил с главой Китая Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

"Мы с Си долго говорили об Украине, будем работать. Мы согласились, что обе стороны погрязли в борьбе, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать", - сказал Трамп.

На саммите руководителей стран АТЭС Трамп заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована. "Теплые отношения" с российским лидером Владимиром Путиным должны были бы привести к простому ее завершению.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина", - заявил глава Белого дома.

После испытания российской ракеты "Буревестник" Трамп призвал Путина сосредоточиться на завершении войны в Украине вместо ракетных запусков. Он также напомнил о ядерном оружии США, в частности мощных подводных лодках у российского побережья.

Кроме этого, Трамп намекнул на возможность введения новых санкций против России.

Трамп послал Путину сигнал: мнение эксперта

Сразу после переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина глава Белого дома поручил Пентагону немедленно начать американские ядерные испытания. Это был важный сигнал для России и Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По словам эксперта, таким образом Трамп демонстрирует Китаю готовность США противодействовать возможной военной угрозе и сигнализирует, что Вашингтон не намерен мириться с подготовкой Пекина к конфронтации.

В то же время Америка также показывает, что не боится ядерных угроз со стороны России и готова соревноваться с ней в сфере вооружений.

"Посмотрим, как это получится, особенно у России, которая не имеет ресурсов на эти соревнования. Впрочем, как и у Китая", - резюмирует он.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25Украина
Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

09:00Интервью
Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

08:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Последние новости

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
09:00

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:41

Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить СШАмнение

08:21

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

Реклама
08:11

"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в УкраинеВидео

07:23

Трамп не собирается передавать Tomahawk Украине, но есть нюанс: детали

06:54

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗВидео

06:32

Эмоциональные качели Трампамнение

05:30

"Без овечек и козочек никуда": Анна Asti решила кардинально менять жизнь

04:45

Любовь постучится в дверь: трех знаков зодиака ждут сюрпризы и встречи

04:09

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по законуВидео

03:30

Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

03:00

Улыбнется удача: какие знаки зодиака получат денежный импульс от Вселенной

02:30

"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

01:30

Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

Реклама
01:27

Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

02 ноября, воскресенье
23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

20:25

Путин так подставился впервые в своей президентской карьеремнение

20:13

Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

20:06

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана БандерыВидео

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

18:10

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникаленВидео

17:40

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табакова диагностировали онкологию

17:23

Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

17:08

Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

17:07

Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образВидео

Реклама
16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять