"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в Украине

Президент США заявил о "тяжелой войне" и для России, и для Украины.

Трамп ожидал более простого пути к миру / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы:

В войне России против Украины не существует "последней капли"

Противостояние тяжело как для Украины, так и для России

Конфликт может продолжаться, пока не исчерпает себя естественным образом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нежелание главы РФ Владимира Путина заканчивать войну на Украине.

На борту самолета Air Force One журналисты задали вопрос Трампу о том, существует ли "последняя капля", после которой Кремль готов согласиться на мир.

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они сражаются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было тяжело для Украины. Тяжело пришлось обоим. Иногда нужно просто позволить войне дойти до конца", - сказал глава Белого дома.

Трамп также снова напомнил, что уже "уладил восемь войн".

"Я думал, что эта будет легче, чем некоторые из тех, что мы уладили", - добавил президент США.

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поговорил с главой Китая Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

"Мы с Си долго говорили об Украине, будем работать. Мы согласились, что обе стороны погрязли в борьбе, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать", - сказал Трамп.

На саммите руководителей стран АТЭС Трамп заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована. "Теплые отношения" с российским лидером Владимиром Путиным должны были бы привести к простому ее завершению.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина", - заявил глава Белого дома.

После испытания российской ракеты "Буревестник" Трамп призвал Путина сосредоточиться на завершении войны в Украине вместо ракетных запусков. Он также напомнил о ядерном оружии США, в частности мощных подводных лодках у российского побережья.

Кроме этого, Трамп намекнул на возможность введения новых санкций против России.

Трамп послал Путину сигнал: мнение эксперта

Сразу после переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина глава Белого дома поручил Пентагону немедленно начать американские ядерные испытания. Это был важный сигнал для России и Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По словам эксперта, таким образом Трамп демонстрирует Китаю готовность США противодействовать возможной военной угрозе и сигнализирует, что Вашингтон не намерен мириться с подготовкой Пекина к конфронтации.

В то же время Америка также показывает, что не боится ядерных угроз со стороны России и готова соревноваться с ней в сфере вооружений.

"Посмотрим, как это получится, особенно у России, которая не имеет ресурсов на эти соревнования. Впрочем, как и у Китая", - резюмирует он.

