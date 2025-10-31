Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

Китай не станет давить на Россию, его устраивает продолжение войны в Украине, считает Тарас Загородний.

Китай и раньше не пытался остановить войну, не будет он этого делать и после встречи Трампа и Си – Загородний / Коллаж: Главред

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе встречи договорились объединить усилия для решения проблемы войны в Украине. На Западе ожидали, что этот разговор станет переломным моментом, после чего Пекин станет давить на Россию, подталкивая к завершению войны. Однако пока что по итогам встречи не прозвучало сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что Си Цзиньпин приструнит Путина и поможет ускорить процесс установления мира в Украине.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, что изменит встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в процессе урегулирования войны в Украине, будет ли Китай давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить воевать, от кого зависит запуск процесса дезинтеграции РФ, зачем Трамп пригласил Москву и Пекин посоревноваться в гонке ядерных вооружений, а также почему война не закончится в течение года.

Чем была важна встреча Трампа и Си Цзиньпина в контексте урегулирования войны в Украине? И каково значение их договоренности о дальнейшем сотрудничестве в этом вопросе?

Китай не будет давить на Россию, потому что Путин его полностью устраивает. Пока ресурсы США отвлекаются на войну России и Украины, Китай обезопашивает себя от Штатов. Соответственно, китайцы заинтересованы в том, чтобы американцы увязли в этой войне. При этом Китай преспокойно выкачивает ресурсы из России.

Потому Китай никогда раньше не занимался урегулированием войны в Украине, не будет он этого делать и сейчас, даже после встречи Трампа и Си Цзиньпина.

С другой стороны, Китай не может обеспечить ремонт всех НПЗ России, объектов нефтегазовой инфраструктуры, потому Украине важно продолжать бить по территории РФ, создавая предпосылки для блэкаута и паралича российской экономики.

Китай устраивает война в Украине, ведь она никак не мешает выкачивать ресурсы из России, отметил Загородний / скриншот

По сути, Трамп пригласил Китай войти в переговорный процесс – для чего? Трамп видит, что без влияния Китая на Россию войну не остановить?

Трамп понял, что с Путиным нет смысла разговаривать, а нужно говорить о будущем России с ее настоящим хозяином – Китаем. Потому тут не идет речь о приглашении в переговорный процесс. США и Китай решают вопросы комплексно, прежде всего, о торговле, но не только.

Что может заставить Китай быть активным в вопросе урегулирования войны в Украине и стать заинтересованным надавить на Россию с тем, чтобы она сворачивала войну?

Ничего.

Украина должна показать силу, в частности, должно уже что-то прилететь в газопровод "Сила Сибири". Это будет наилучшей демонстрацией Китаю силы Украины. Китай не заинтересован в завершении войны, его все устраивает и так.

Трамп понял, что с Путиным разговаривать бессмысленно – все, что касается РФ, надо обсуждать с ее хозяином, т.е. Китаем, отметил Загородний / Скриншот

В каком итоге войны в Украине, на ваш взгляд, заинтересован Китай? Какова вероятность, что со временем Китай примет позицию Трампа, заключающуюся в том, что нужно заморозить войну по линии фронта, или, как сказал Трамп, "стороны должны остановиться там, где они есть"?

Китай хотел бы оставить рану на территории Европы в виде оккупированных территорий, чтобы продавать свои миротворческие услуги европейцам и давить на них, обещая какие-то гарантии. Также Китай заинтересован использовать Россию в качестве тарана против Европы, чтобы не повышались тарифы и прочее. Хотя тарифы Европа все равно будет повышать, потому что промышленность падает, и европейская экономика не в лучшем состоянии из-за большого наплыва китайских товаров.

А какую Россию Китай хотел бы видеть рядом по завершении этой войны?

Для Китая этот момент не принципиален: его устраивает и нынешняя деградирующая Россия, из которой китайцы выкачивают ресурсы, и куски России – нефть, газ и лес можно вывозить из Якутии, без участия Москвы в этом процессе.

Все упирается в Германию: если она решит, что Россия в нынешнем виде не должна существовать, и поставит этот вопрос ребром перед Китаем, то Пекин вполне может пойти на дезинтеграцию РФ, чтобы сохранить отношения с Европой, прежде всего, торговые.

Китай устраивает нынешняя деградирующая Россия, но точно так же его устроит и РФ, развалившаяся на части, из которых тоже можно будет возить нефть и лес, подчеркнул Загородний / Фото: ua.depositphotos.com

Почему именно за Германией решающее слово? Не за Евросоюзом и не за другими странами Европы, а именно за Германией?

Потому что в Евросоюзе все решают две страны – Германия и Франция. В первую очередь – Германия.

Поясните, какая сейчас отводится роль России в отношениях США и Китая?

Американцы уже осознают реальность: оторвать Россию от Китая невозможно. А потому понимают, что по всем вопросам, которые касаются России и ее действий, нужно говорить именно с Китаем. Может быть, американцы еще попытаются поддерживать диалог с Россией, но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, так как Россия является прокси Китая.

Можно ли по итогам этой встречи говорить, что торговая война Китая и США поставлена на паузу? Если так, то что эта пауза будет значить для Украины и России? И может ли Китай ради сохранения торговли с США и американского рынка сбыта пойти на уступки за счет России?

Нет, торговая война США и Китая продолжается. Таможенные пошлины Трамп снизил, но они остались на уровне 47%, а это все равно высокие пошлины. Так что торговая война никуда не делась.

Китай переживает кризис перепроизводства, и американцы не собираются покупать его товары в прежнем объеме. Китай скидывает все товары на Европу. Но Европа в кризисе, и сейчас европейцы тоже будут вынуждены повышать тарифы. В результате будет двойное давление на Китай. По-другому не получится.

Торговая война Китая и США продолжится, несмотря на снижение Трампом пошлин, подчеркнул Загородний / Фото: Белый дом

Без рынков сбыта Европы и США китайская экономика неизбежно столкнется с глубоким кризисом.

Потому "за счет России" ничего решаться не будет – идут более глобальные процессы и глобальная игра. Россия – это просто один из аспектов.

Еще раз повторюсь: Китай устраивает сохранение статуса-кво и всего того, что сейчас происходит.

Может ли Трамп уговорить Пекин в какой-то перспективе отказаться от покупок российской нефти?

Нет. Пока США не решили вопрос с редкоземельными металлами и зависят в этом плане от Китая, у американцев нет рычагов давления на китайцев. А вот на Индию у США есть рычаги давления, и она будет отказываться от российской нефти. Дальше американцы будут решать вопрос контроля над Венесуэлой, где огромные запасы нефти, чтобы эта нефть тоже поставлялась в Китай, и можно было выкинуть Россию.

Пока США не избавились от зависимости от Китая в вопросе редкоземельных металлов, у американцев нет рычагов давления на Пекин, отметил Загородний / Фото: Белый дом

Если у России останется ее единственный крупный покупатель – Китай, а Индия отпадет, РФ сможет долго держаться на плаву и вести войну?

Нет, не сможет. Как только уйдет еще 30% индийского экспорта, наступит коллапс российской экономики. Потому что Китай не будет выкупать у России всю эту нефть – ему не нужны такие объемы российских нефти и газа. Тем более, Китай постоянно работает над диверсификацией своих энергетических потоков. Китайцы не хотят зависеть от России, потому они не выкупят ту нефть, от которой откажется Индия, не смогут это компенсировать.

А вы ожидаете, что Индия откажется от российской нефти, от этих еще 30%?

Да, конечно. У Индии нет возможности противостоять США. Тем более, Ближний Восток, Саудовская Аравия готовы компенсировать эти объемы российской нефти, которые до сих пор покупала Индия у РФ.

Отношений Украины и Китая на данном этапе, по сути, нет. Чем Киев может заинтересовать Пекин без ущерба для себя, чтобы у Си Цзиньпина не было интереса безоговорочно поддерживать только Россию? И надо ли нам это делать?

Не думаю, что нам сейчас нужно с Китаем напрямую разговаривать. Ведь если мы начнем это делать, это очень не понравится США. С Китаем мы можем говорить только в рамках общения через ЕС.

Однако все-таки сначала Украине нужно влупить по Уренгою, "Силе Сибири" и т.д., чтобы китайцы сами пришли просить, чтобы мы этого не делали. Вот тогда Украина сможет спросить, что ей за это будет. Нужно показать силу, и тогда процесс пойдет в нужном нам направлении – только так этот мир работает.

По мнению Загороднего, если Украина начнет наносить удары по газопроводу "Сила Сибири", Китай начнет искать способы закончить войну / Фото: Белый дом

Почему вы думаете, что Китай будет именно так говорить и просить не бить по "Силе Сибири", а не станет действовать наоборот? То есть что Пекин не начнет поддерживать Россию так, чтобы она смогла добить Украину, что сделало бы невозможными удары по "Силе Сибири"?

Не так все просто. Если бы китайцы могли, они бы уже это делали. Китай не может восстановить все российские НПЗ, так как такие технологии есть только у Европы и США. Китай не может сдержать Украину и заставить не бить по российской энергетике. Он не будет ввязываться в войну по полной программе, тем более, что за Украиной стоит Европа. А с ней китайцы точно не хотят ссориться. Еще раз подчеркну, если для Китая закроются рынки Европы и США, он скатится в такой экономический кризис, что не известно, как он это переживет.

Иными словами, встреча Трампа и Си Цзиньпина не стала поворотным моментом в усилиях президента США по завершению войны в Украине?

Нет, однозначно. Китай не собирается включаться в этот процесс. У него другие задачи, и Путин его устраивает.

Но ведь у США и Европы есть инструмент, чтобы надавить на Китай, и вы о нем упоминали. И задействование этого инструмента могло бы заставить Китай влиять на Россию. Речь идет о способности США и Европы закрыть их рынки для китайских товаров. В каком случае американцы и европейцы могут решиться на такой шаг?

Этот вопрос должен решаться европейцами. Если Европа поставит вопрос ребром перед Китаем – или наш рынок, или Россия, тогда китайцы изменят свою позицию, более того, они тогда могут пойти даже на дезинтеграцию России.

А в случае с американцами все упирается в редкоземельные металлы, которые поставляются в США из Китая.

Почему на фоне этой встречи с Си Цзиньпином Трамп дал поручение Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия США? Что и кому Трамп пытался этим сказать? Это был сигнал Китаю или России?

Это было адресовано и Китаю, и России. Китаю Трамп этим показывает, что США знают, что китайцы готовятся к военному противостоянию, и терпеть это не намерены. Кроме того, американцы показывают, что не падают в обморок от российских угроз ядерным оружием, и приглашают посоревноваться в гонке вооружений. Посмотрим, как это получится, особенно у России, у которой нет ресурсов на эти соревнования. Впрочем, как и у Китая.

Война в Украине в течение года не закончится, убежден Загородний / Фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Какие наиболее реалистичные сценарии завершения войны сейчас вырисовываются? В частности, есть ли доля правды в словах Дмитриева о том, что война может завершиться в течение года?

Дмитриев врет. Обратите внимание на то, где он это сказал. В Саудовской Аравии. А что он там делал? Да все просто: россияне сейчас мечутся в панике и пытаются не дать Саудовской Аравии выкинуть Россию с нефтяного рынка. Поймите, сейчас стоит вопрос именно о выкидывании России с нефтяного рынка навсегда. Саудовская Аравия и Ближний Восток готовы заместить всю российскую нефть, по крайней мере, потребности Индии они точно перекроют.

Вот поэтому-то Дмитриев бегает в панике и обещает, что война в течение года закончится. Но на самом деле война не закончится, пока Путин у власти, пока он жив, даже если Россия будет при этом расползаться.

Украине необходимо бить сейчас по территории России, устраивать блэкаут в ее европейской части (эти удары уже начались) и приводить к коллапсу российскую экономику. Это единственный устраивающий нас сценарий. Все другие сценарии для нас не существуют, потому что при них Россия и дальше будет воевать.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

