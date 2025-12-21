Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Это стало "проявлением стратегического выбора" европейских лидеров.

Кто в Евросоюзе настоял предоставить Украине 90 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

ЕС принял решение предоставить Украине кредит в 90 млрд евро

Это решение демонстрирует стратегический выбор Европы и ее решимость привлечь Россию к ответственности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Европейского Союза о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро беспрецедентным шагом, который свидетельствует о стратегическом единстве европейских лидеров в противодействии российской агрессии.

По словам Сибиги в комментарии Новини.LIVE, ключевую роль в достижении договоренностей сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что принятое решение является не только финансовой поддержкой, но и политическим сигналом: Россия не избежит ответственности за свои преступления.

"Европа сделала стратегический выбор. Это решение - о ее субъектности, о способности принимать сильные шаги в борьбе с агрессором", - подчеркнул глава МИД.

Сибига также напомнил о словах президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска: перед европейскими лидерами стояла дилемма - или сегодня инвестировать средства, или завтра платить кровью. По его убеждению, Европа выбрала правильный путь и доказала свою решимость.

Что означает это решение

кредит станет важным ресурсом для поддержки экономики и обороноспособности Украины.

демонстрация общей позиции ЕС в противостоянии российской агрессии.

сигнал о неизбежности наказания для России.

Финансовая помощь Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов.

Отмечалось, что во время 16-часового обсуждения лидеры ЕС так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных в Европе российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

