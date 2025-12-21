Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Ключевые тезисы:
- ЕС принял решение предоставить Украине кредит в 90 млрд евро
- Это решение демонстрирует стратегический выбор Европы и ее решимость привлечь Россию к ответственности
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Европейского Союза о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро беспрецедентным шагом, который свидетельствует о стратегическом единстве европейских лидеров в противодействии российской агрессии.
По словам Сибиги в комментарии Новини.LIVE, ключевую роль в достижении договоренностей сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что принятое решение является не только финансовой поддержкой, но и политическим сигналом: Россия не избежит ответственности за свои преступления.
"Европа сделала стратегический выбор. Это решение - о ее субъектности, о способности принимать сильные шаги в борьбе с агрессором", - подчеркнул глава МИД.
Сибига также напомнил о словах президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска: перед европейскими лидерами стояла дилемма - или сегодня инвестировать средства, или завтра платить кровью. По его убеждению, Европа выбрала правильный путь и доказала свою решимость.
Что означает это решение
- кредит станет важным ресурсом для поддержки экономики и обороноспособности Украины.
- демонстрация общей позиции ЕС в противостоянии российской агрессии.
- сигнал о неизбежности наказания для России.
Финансовая помощь Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов.
Отмечалось, что во время 16-часового обсуждения лидеры ЕС так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных в Европе российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах.
О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
