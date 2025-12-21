Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Дарья Пшеничник
21 декабря 2025, 08:56
2916
Это стало "проявлением стратегического выбора" европейских лидеров.
Сибига Евросоюз
Кто в Евросоюзе настоял предоставить Украине 90 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • ЕС принял решение предоставить Украине кредит в 90 млрд евро
  • Это решение демонстрирует стратегический выбор Европы и ее решимость привлечь Россию к ответственности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Европейского Союза о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро беспрецедентным шагом, который свидетельствует о стратегическом единстве европейских лидеров в противодействии российской агрессии.

По словам Сибиги в комментарии Новини.LIVE, ключевую роль в достижении договоренностей сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что принятое решение является не только финансовой поддержкой, но и политическим сигналом: Россия не избежит ответственности за свои преступления.

видео дня

"Европа сделала стратегический выбор. Это решение - о ее субъектности, о способности принимать сильные шаги в борьбе с агрессором", - подчеркнул глава МИД.

Сибига также напомнил о словах президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска: перед европейскими лидерами стояла дилемма - или сегодня инвестировать средства, или завтра платить кровью. По его убеждению, Европа выбрала правильный путь и доказала свою решимость.

Что означает это решение

  • кредит станет важным ресурсом для поддержки экономики и обороноспособности Украины.
  • демонстрация общей позиции ЕС в противостоянии российской агрессии.
  • сигнал о неизбежности наказания для России.

Финансовая помощь Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов.

Отмечалось, что во время 16-часового обсуждения лидеры ЕС так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных в Европе российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

Другие новости по теме:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине денежная помощь Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

11:25Война
ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

10:08Фронт
Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Последние новости

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

Реклама
09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Реклама
03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

19:18

Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

19:10

Как Трамп устроил скандал в СШАмнение

18:39

"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за ПокровскВидео

18:12

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

18:10

Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

18:07

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождяВидео

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

Реклама
17:09

"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

16:59

"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашенииВидео

16:33

Ограничения стали жестче: введены новые графики отключения светаФото

16:22

Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом делеВидео

16:17

"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

16:06

СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

16:01

Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

15:55

Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВОВидео

15:49

"КГБ и ФСБ празднуют": белорусский оппозиционер заявил об операции против УкраиныВидео

15:16

Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять