Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

Дарья Пшеничник
21 декабря 2025, 10:56обновлено 21 декабря, 11:33
По словам эксперта, цены кусаются, но выход есть.
Сколько будет стоить новогодний стол украинцам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Средняя стоимость новогоднего стола в Украине выросла на 12-15%
  • Эксперты советуют покупать продукты за день-два до праздников
  • После Нового года спрос резко падает, и сети вынуждены распродавать остатки со значительными скидками

Средняя стоимость новогоднего стола в Украине в этом году выросла примерно на 12-15% по сравнению с прошлым. Об этом заявил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в интервью "Украинскому Радио".

По его словам, в прошлом году базовый вариант застолья для четырех человек - с традиционными блюдами вроде селедки под шубой, оливье, копченостями и одной бутылкой игристого - обходился в 3730 гривен. В этом году, по разным расчетам, сумма превышает 4000 гривен. При этом стоимость может отличаться в зависимости от региона, ведь цены на продукты не одинаковы по всей стране.

Пендзин отметил, что многое зависит от того, когда именно украинцы решат покупать основные ингредиенты для праздничных блюд. Если идти за несколько дней до Нового года, можно наткнуться на масштабные акции от торговых сетей. Ритейлеры активно готовятся к праздникам, формируют большие запасы продукции, чтобы избежать дефицита на полках. Однако точно спрогнозировать спрос сложно, поэтому магазины стараются подстраховаться.

После праздников наступит так называемый "мертвый сезон" - примерно до 10 января украинцы будут доедать запасы, и общий спрос резко упадет. Оставаться с большими складскими запасами для ритейла дорого и невыгодно, поэтому накануне праздников сети будут активно распродавать товары со скидками. По словам эксперта, это станет своеобразным маркетинговым ходом: крупные торговые сети, которые имеют много магазинов и значительные остатки продукции, будут вынуждены предложить покупателям "фестиваль неслыханной щедрости". Именно тогда можно будет приобрести продукты для новогоднего стола дешевле.

Какие продукты перед праздниками в Украине дешевеют

Главред писал, что с середины декабря в супермаркетах начали дешеветь любимые зимние фрукты многих украинцев. Апельсины двух видов существенно снизились в цене.

Например, килограмм обычных апельсинов в среднем стоил по состоянию на 15 декабря 72,73 гривны. Хотя еще на прошлой неделе такие же фрукты продавали по 75,65 гривны за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее мы рассказывали, что меньше недели осталось до празднования Рождества в Украине и это отражается на ценах на многие продукты. В частности стоимость некоторых молочных продуктов в супермаркетах заметно выросла.

Также в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

С наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Это произойдет из-за повышенного спроса на продукты, а также роста себестоимости производства.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

