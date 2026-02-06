"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

Юморист Максим Галкин поделился свежим фото и пообщался с поклонниками.

Макс Галкин порадовал веселыми комментариями / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, продолжает удивлять своих поклонниц моложавым и стильным видом.

На своей странице в Instagram, звезда опубликовал свежие фото, которые конечно-же пришлись по душе его поклонницам. Они принялись комментировать новые фото Макса, а артист даже ответил на некоторые из них.

В частности, одна из пользовательниц спросила, когда Максим уже запостит фото в плавках и "сломает весь интернет".

"Надо же протянуть удовольствие", - отшутился юморист.

Макс Галкин ответил поклонникам / Фото Instagram/maxgalkinru

Также пользователи шутили на тему того, что фото не настоящие, а их генерирует ИИ.

Ранее Главред сообщал, что путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, стала посмешищем в интернете.

Ранее также телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон. Как рассказал продюсер , происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

