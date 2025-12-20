"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за Покровск

Оборонный рубеж на востоке создавался еще с 2014 года, напомнил Игорь Романенко.

Игорь Романенко прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Романенко:

Оборонный рубеж на востоке создавался еще с 2014 года

Украинские войска нужно выводить на новые позиции

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал вопрос о стойкости Покровска Донецкой области, который страна-агрессор РФ почти полтора года не может оккупировать.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, дело не только в потенциале России, а он у нее значительный: это касается и личного состава, и основных видов вооружения.

"Дело в том, что оборонный рубеж, который проходит через Покровск, Мирноград, Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, создавался еще с 2014 года", - отметил эксперт.

По его словам, этот оборонный рубеж был очень серьезно укреплен украинскими войсками. К тому же городская застройка позволяет проводить оборонительные действия более эффективно.

"Все это в совокупности со стойкостью наших Сил обороны позволяло длительное время отстаивать эту агломерацию, несмотря на превосходящие силы российских войск. Однако сейчас уже ситуация там такова, что наши войска нужно выводить на новые позиции", - добавил Романенко.

Ситуация вокруг Покровска: мнение аналитика

На данный момент у Сил обороны Украины нет достаточных возможностей, чтобы восстановить контроль над Покровском, поскольку не хватает оперативных резервов, а противник сосредоточил на этом участке значительные силы — порядка 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий вокруг Покровска во многом будет определяться ходом переговоров, так как нынешний этап боевых действий тесно переплетён с политическими факторами и принимаемыми решениями.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.

Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

