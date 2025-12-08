Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

Анна Косик
8 декабря 2025, 16:21
248
Дроновая атака ослабила военные возможности оккупантов на временно оккупированных территориях.
ВСУ, атака на ВОТ
Что известно о последствиях ночной атаки Сил обороны на объекты РФ на ВОТ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 118 ОМБр

Что сообщили в Генштабе:

  • Силы обороны атаковали важные объекты на ВОТ
  • Российские склады поражены в результате налета дронов

В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов страны-агрессора России на временно оккупированных территориях Украины. Операции украинские военные провели в рамках снижения наступательного потенциала РФ.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

видео дня

Что удалось поразить Силам обороны

На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад боеприпасов.

Также в районе временно оккупированного Донецка был поражен склад беспилотников оккупантов. А в районе населенного пункта Симейкино, что на ВОТ Луганщины, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения.

"Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области. Степень ущерба во всех случаях - уточняется", - добавили в Генштабе.

ЗРК Панцирь С1, инфографика
ЗРК Панцирь-С1 / Инфографика: Главред

Что известно о поражении Темрюкского морского порта

В сообщении Генштаба также упоминается уточненная информация о поражении ударными БпЛА "Темрюкского морского порта", который дроны атаковали еще 5 декабря текущего года.

"Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как украинские удары по важным объектам влияют на РФ

Главред писал, что по словам главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран.

В то же время Буданов отметил, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 8 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за очередной атаки беспилотников на важные цели. В Минобороны РФ сообщили о якобы уничтожении 67 дронов над 11 областями.

Накануне стало известно, что украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. В частности под ударом оказался Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

Ранее беспилотники в девятый раз за последний год атаковали Рязанский НПЗ. Это подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, на заводе была поражена установка низкотемпературной изомерации Изомалк-2-ЛИН-800.

Больше новостей:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:49Украина
В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:40Украина
После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Последние новости

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:48

"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

16:40

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

16:14

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

15:57

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

15:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящей собаки за 51 секунду

Реклама
15:46

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

15:30

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак

15:24

Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

15:10

"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

14:55

"Находится в коме": появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

14:50

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

14:46

"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

14:42

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

14:23

Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

14:12

Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

Реклама
13:54

В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

13:48

Почему 9 декабря нельзя выносить мусор после заката: какой церковный праздник

13:46

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

13:44

За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

13:41

Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный столВидео

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обувиВидео

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

Реклама
11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять