Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

Дроновая атака ослабила военные возможности оккупантов на временно оккупированных территориях.

Что известно о последствиях ночной атаки Сил обороны на объекты РФ на ВОТ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 118 ОМБр

Что сообщили в Генштабе:

Силы обороны атаковали важные объекты на ВОТ

Российские склады поражены в результате налета дронов

В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов страны-агрессора России на временно оккупированных территориях Украины. Операции украинские военные провели в рамках снижения наступательного потенциала РФ.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что удалось поразить Силам обороны

На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад боеприпасов.

Также в районе временно оккупированного Донецка был поражен склад беспилотников оккупантов. А в районе населенного пункта Симейкино, что на ВОТ Луганщины, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения.

"Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области. Степень ущерба во всех случаях - уточняется", - добавили в Генштабе.

ЗРК Панцирь-С1 / Инфографика: Главред

Что известно о поражении Темрюкского морского порта

В сообщении Генштаба также упоминается уточненная информация о поражении ударными БпЛА "Темрюкского морского порта", который дроны атаковали еще 5 декабря текущего года.

"Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как украинские удары по важным объектам влияют на РФ

Главред писал, что по словам главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран.

В то же время Буданов отметил, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 8 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за очередной атаки беспилотников на важные цели. В Минобороны РФ сообщили о якобы уничтожении 67 дронов над 11 областями.

Накануне стало известно, что украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. В частности под ударом оказался Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

Ранее беспилотники в девятый раз за последний год атаковали Рязанский НПЗ. Это подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, на заводе была поражена установка низкотемпературной изомерации Изомалк-2-ЛИН-800.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

