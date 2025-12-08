Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

В ближайшие полгода нет и не будет никаких факторов, которые могли бы заставить Путина остановить боевые действия.

Вы узнаете:

Есть ли шанс, что война закончится в течение шести месяцев

При каких условиях может наступить мир

Война в Украине будет продолжаться много лет. На данный момент ничего не говорит о возможности ее окончания. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, в ближайшие полгода война точно не прекратится.

"Сейчас нет ничего, что могло бы заставить Россию остановиться в ее терроре против Украины. По крайней мере в ближайшие полгода нет и не будет никаких факторов, которые могли бы заставить Путина остановить активную фазу боевых действий. О завершении войны вообще речь не идет", - сказал он.

Тука считает, что война будет продолжаться по меньшей мере до тех пор, пока существует путинский режим.

"Ведь целью Путина является даже не оккупация Украины, а отодвигание НАТО как можно дальше от границ России. Путин неоднократно публично требовал, чтобы европейские страны, которые стали членами Альянса после 1991 года, или избавились от этого членства, или отказались от расположения на своей территории военных баз НАТО и натовского вооружения. Поэтому любые заявления о том, что Трамп, Кушнер и Уиткофф вот-вот договорятся с Москвой, и через неделю наступит мир, являются откровенной ложью. Поэтому в краткосрочной перспективе нет никаких условий даже для прекращения острой фазы войны с Россией, не говоря уже об установлении мира", - резюмировал Тука.

Мирные переговоры - последние новости

По данным Bloomberg, контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока нет. Были согласованы общие контуры будущих договоренностей. Также обсуждались инструменты сдерживания, которые нужны для формирования "прочного мира".

Как писал Главред, вечером 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

Украинские СМИ выяснили, что Зеленский не видел правки к мирному плану, поскольку боится прослушки. Во вторник секретарь СНБО Умеров приедет в Лондон, где Зеленский сейчас находится с визитом. В столице Великобритании он лично ознакомит президента с деталями американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и реакцией США на украинские поправки к проекту мирного плана.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какую тактику использует РФ в переговорах с США: мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, что Кремль отказался от традиционной стратегии давления страхом на администрацию Дональда Трампа. По его словам, Россия делает ставку на экономические "выгоды" и подкуп США и самого президента.

"Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 миллиардов долларов и зарабатывать на полезных ископаемых. Логика Кремля такова: мы не обязательно ведем переговоры - можем спокойно продолжать войну, а можем, как хочет Трамп, вместе зарабатывать деньги. И для нас оба варианта приемлемы", - пояснил Жовтенко.

Он также отметил, что российская пропаганда формирует впечатление, будто США должны убедить Москву выбрать бизнес вместо войны, что, по замыслу Кремля, создает дополнительное давление на Вашингтон и президента.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

