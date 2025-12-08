"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

Смерть Михаила Клименко стала ударом для его семьи.

https://glavred.info/starnews/navsegda-i-ne-ubezhat-zhena-adam-obratilas-k-pokoynomu-muzykantu-10722137.html Ссылка скопирована

Adam Клименко умер - Саша Норова обратилась к возлюбленному / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_norova

Кратко:

7 декабря умер 38-летний Михаил Клименко

Жена и сын музыканта трогательно обратились к нему

Утром 7 декабря ушел из жизни украинский музыкант и лидер группы Adam Михаил Клименко. Последние месяцы артист сражался с туберкулезным менингитом.

Украинский шоу-бизнес тяжело воспринял потерю Клименко. О его смерти, а точнее, о своей вечной любви к Михаилу, также высказалась его жена и муза Саша Норова.

видео дня

"Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую он подарил нам с тобой, я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви, они навсегда, ты навсегда! Каждая песня ADAM - это наше, это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкое чувство любви, красивой и чистой, я тебе благодарна, благодарна... Навсегда и не убежать. С тобой я. Со мной ты", - написала вдова Adam Клименко.

Adam Клименко умер - Саша Норова обратилась к возлюбленному / фото: instagram.com/sasha_norova

Михаил Клименко и Саша Норова поженились в 2009 году. В браке у артистов родилось двое детей - 15-летний Марк и 10-летняя Нила.

Михаил Клименко и Саша Норова с сыном Марком и дочерью Нилой / фото: instagram.com/sasha_norova

Марк в социальных сетях также попрощался с отцом, как умел. Он опубликовал милое видео, на котором Клименко-старший помогает ему завести мопед. "Папа... Только вот-вот в конце лета ты помогал мне все делать", - написал подросток.

Марк Клименко обратился к покойному отцу / фото: instagram.com/kachkovod

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о проблемах Екатерины Бужинской со здоровьем. В ноябре украинская певица получила серьезную травму, лечением которой она занимается до сих пор.

Также фронтмен группы Антитела Тарас Тополя заговорил об изменах после развода. Он отметил, что считает себя ревнивым человеком, и рассказал, какое поведение партнера может расценить как неверность.

Читайте также:

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред