Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

Тяжелая болезнь забрала жизнь у лидера группы Adam.

Умер Adam Клименко - дата и место прощания с Михаилом Клименко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/adamukraine

Вкратце:

После борьбы с тяжелой болезнью умер Михаил Клименко

Стало известно, где и когда состоится прощание с артистом

Украинский музыкант и лидер группы Adam Михаил Клименко умер утром 7 декабря в возрасте 38 лет. Последние месяцы своей жизни он провел в больнице: артиста госпитализировали с туберкулезным менингитом, в ноябре Адам впал в кому, а сегодня его не стало.

На официальной странице Клименко в Instagram появилось объявление о дате и месте прощания с артистом. Церемония начнется 9 декабря в 10:00 в Национальной Филармонии Украины.

В 13:00 в селе Лубянка Киевской области состоятся отпевание и похорон Михаила Клименко. Представитель музыканта обратился к тем, кто придет провести Adam в последний путь, с просьбой приносить только живые цветы.

Умер Adam Клименко - дата и место прощания с Михаилом Клименко / фото: instagram.com/adamukraine

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

