Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

Вкратце:
- После борьбы с тяжелой болезнью умер Михаил Клименко
- Стало известно, где и когда состоится прощание с артистом
Украинский музыкант и лидер группы Adam Михаил Клименко умер утром 7 декабря в возрасте 38 лет. Последние месяцы своей жизни он провел в больнице: артиста госпитализировали с туберкулезным менингитом, в ноябре Адам впал в кому, а сегодня его не стало.
На официальной странице Клименко в Instagram появилось объявление о дате и месте прощания с артистом. Церемония начнется 9 декабря в 10:00 в Национальной Филармонии Украины.
В 13:00 в селе Лубянка Киевской области состоятся отпевание и похорон Михаила Клименко. Представитель музыканта обратился к тем, кто придет провести Adam в последний путь, с просьбой приносить только живые цветы.
О группе Adam
Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.
