Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

Перенос встречи с ОАЭ обусловлен массированными иранскими обстрелами и ударами по территории Эмиратов.

Украина, США и Россия согласовывают новый раунд переговоров в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Кратко:

Трехсторонние переговоры Украина–США–РФ запланированы на 11 марта

Место встречи изменено с Абу-Даби на Стамбул

Перенос связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке

Делегации Украины, США и Российской Федерации предварительно согласовали проведение следующего раунда трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта, сообщает издание NV со ссылкой на информированный источник.

Новым местом встречи выбран турецкий Стамбул, который, по мнению участников переговоров, является более безопасной площадкой на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Перенос встречи из Абу-Даби

Изначально встречу планировали провести в столице ОАЭ — Абу-Даби, 5 марта, однако из-за массированных иранских обстрелов и ударов по территории Эмиратов ее перенесли из соображений безопасности.

Встреча в Стамбуле станет очередным шагом в попытках трех сторон согласовать мирные инициативы и снизить напряженность в регионе. Официальные подробности повестки дня и состава делегаций пока не обнародованы.

Информацию опровергли

Впрочем, в пресс-службе Офиса Президента опровергли эту информацию. Советник президента Дмитрий Литвин подчеркнул, что данные о трехсторонней встрече в Стамбуле 11 марта не соответствуют действительности.

Официальные подробности о предстоящих переговорах пока не обнародованы.

Какой прогресс достигнут в военной подгруппе переговоров

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о ходе переговоров по прекращению огня, отметив, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

Мирный план США / Инфографика: Главред

По его словам, наибольший прогресс достигнут в военной подгруппе, где решили вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

В то же время он подчеркнул, что ситуация с будущим украинских территорий остается сложной.

Как сообщал ранее Главред, 4 марта Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе. Переговоры должны проходить с участием США. Об этом президент Украины рассказал в интервью The New York Times.

Напомним, что в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине. Аналитики обратили внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который раскритиковал риторику Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хэгсат относительно действий США и Израиля против Ирана.

Об источнике: NV NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.

