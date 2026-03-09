11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

На заседании Ставки обсудили последствия войны в Иране для Украины, а также запросы других государств по использованию украинского опыта противодействия дронам.

Зеленский заявил о намерении Украины поддержать страны, которые помогают Украине

Зеленский раскрыл детали заседания ставки по ситуации в Иране

Украина получила 11 запросов от стран Ближнего Востока о помощи в противодействии иранским дронам

Президент Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное ситуации вокруг Ирана и ее влиянию на войну РФ против Украины. Об итогах заседания он рассказал в посте в Telegram.

По его словам, во время заседания Ставки обсуждались прежде всего риски дестабилизации из-за войны в Иране и возможные последствия для мировых рынков, стран региона и партнеров Украины, которые поддерживают ее в противодействии российской агрессии. По его словам, ситуация является комплексной, ведь события на Ближнем Востоке и в регионе Залива непосредственно влияют на Европу, в частности на Украину, а также на другие части мира, включая критически важные поставки для Украины, безопасность и благосостояние граждан.

На заседании заслушали доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД и министра обороны. Во время Ставки проанализировали возможные сценарии развития войны в Иране и последствия ее затягивания, а также рассмотрели запросы других государств о поддержке со стороны Украины в сфере безопасности, в частности в противодействии дронам типа "шахед" и подобным угрозам.

"На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировках. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - сообщил он.

Зеленский добавил, что СНБО вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие из таких обращений Украина сможет ответить положительно, не ослабляя собственную обороноспособность. Он подчеркнул, что для Украины важно не допустить, чтобы иранский режим получил какие-либо преимущества, и отметил необходимость совместных действий для стабилизации ситуации как в регионе, так и на глобальных рынках.

Президент также напомнил, что Украина уже длительное время предлагает партнерам усилить совместные возможности защиты, в частности в сфере противодействия дронам и ракетам, а также в уничтожении производств оружия в государствах-агрессорах, которые используют его для атак.

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана. Мир точно сильнее, чем любой, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмировал глава государства.

Как война в Иране повлияет на Россию - мнение эксперта

Как писал Главред, на фоне эскалации войны в Иране Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность договоренностей с Россией о закупке российского газа. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, нынешняя политика США выглядит противоречивой: с одной стороны, американский президент стремится вытеснить с рынка конкурирующую нефть, а с другой — не наносит ударов по иранской нефтяной инфраструктуре, хотя Иран также является конкурентом на энергетическом рынке. По мнению эксперта, резкие действия против этой инфраструктуры могли бы обернуться против самих США и вызвать еще более сильный рост цен на нефть.

Гончар также предположил, что в случае успешной реализации политики Трампа иранская кампания может нанести удар по Китаю и одновременно лишить Россию одного из ключевых союзников.

"У Трампа все еще остается иллюзия об отрыве России от Китая, поэтому он вряд ли на нефтяном рынке будет целенаправленно принимать меры, направленные против РФ. Конечно, после победного завершения американцами иранской кампании цена на нефть пойдет вниз. Все это рикошетом ударит по России, но это не основной мотив Трампа – он следует своим интересам, но это попутно наносит удар по РФ", – резюмирует он.

Война в Иране – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные накопили уникальный опыт противодействия иранским дронам типа "Шахед", который может быть полезен для США в противостоянии с Ираном. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В отчете также отмечается, что к украинским наработкам в сфере борьбы с беспилотниками проявляют интерес не только США, но и несколько государств Персидского залива.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

В то же время Государственный департамент США распорядился, чтобы сотрудники американской дипломатической миссии срочно покинули Саудовскую Аравию. Это первый подобный приказ после начала ударов по Ирану 28 февраля. Как пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники, такой шаг свидетельствует об осознании американской стороной роста рисков в регионе.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

