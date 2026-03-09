Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

Юрий Берендий
9 марта 2026, 15:24
На заседании Ставки обсудили последствия войны в Иране для Украины, а также запросы других государств по использованию украинского опыта противодействия дронам.
11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов
Зеленский заявил о намерении Украины поддержать страны, которые помогают Украине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Північ", Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский раскрыл детали заседания ставки по ситуации в Иране
  • Украина получила 11 запросов от стран Ближнего Востока о помощи в противодействии иранским дронам

Президент Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное ситуации вокруг Ирана и ее влиянию на войну РФ против Украины. Об итогах заседания он рассказал в посте в Telegram.

По его словам, во время заседания Ставки обсуждались прежде всего риски дестабилизации из-за войны в Иране и возможные последствия для мировых рынков, стран региона и партнеров Украины, которые поддерживают ее в противодействии российской агрессии. По его словам, ситуация является комплексной, ведь события на Ближнем Востоке и в регионе Залива непосредственно влияют на Европу, в частности на Украину, а также на другие части мира, включая критически важные поставки для Украины, безопасность и благосостояние граждан.

видео дня

На заседании заслушали доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД и министра обороны. Во время Ставки проанализировали возможные сценарии развития войны в Иране и последствия ее затягивания, а также рассмотрели запросы других государств о поддержке со стороны Украины в сфере безопасности, в частности в противодействии дронам типа "шахед" и подобным угрозам.

"На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировках. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - сообщил он.

Зеленский добавил, что СНБО вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие из таких обращений Украина сможет ответить положительно, не ослабляя собственную обороноспособность. Он подчеркнул, что для Украины важно не допустить, чтобы иранский режим получил какие-либо преимущества, и отметил необходимость совместных действий для стабилизации ситуации как в регионе, так и на глобальных рынках.

Президент также напомнил, что Украина уже длительное время предлагает партнерам усилить совместные возможности защиты, в частности в сфере противодействия дронам и ракетам, а также в уничтожении производств оружия в государствах-агрессорах, которые используют его для атак.

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана. Мир точно сильнее, чем любой, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмировал глава государства.

СНБО - что известно
СНБО / Главред - инфографика

Как война в Иране повлияет на Россию - мнение эксперта

Как писал Главред, на фоне эскалации войны в Иране Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность договоренностей с Россией о закупке российского газа. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, нынешняя политика США выглядит противоречивой: с одной стороны, американский президент стремится вытеснить с рынка конкурирующую нефть, а с другой — не наносит ударов по иранской нефтяной инфраструктуре, хотя Иран также является конкурентом на энергетическом рынке. По мнению эксперта, резкие действия против этой инфраструктуры могли бы обернуться против самих США и вызвать еще более сильный рост цен на нефть.

Гончар также предположил, что в случае успешной реализации политики Трампа иранская кампания может нанести удар по Китаю и одновременно лишить Россию одного из ключевых союзников.

"У Трампа все еще остается иллюзия об отрыве России от Китая, поэтому он вряд ли на нефтяном рынке будет целенаправленно принимать меры, направленные против РФ. Конечно, после победного завершения американцами иранской кампании цена на нефть пойдет вниз. Все это рикошетом ударит по России, но это не основной мотив Трампа – он следует своим интересам, но это попутно наносит удар по РФ", – резюмирует он.

Война в Иране – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные накопили уникальный опыт противодействия иранским дронам типа "Шахед", который может быть полезен для США в противостоянии с Ираном. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В отчете также отмечается, что к украинским наработкам в сфере борьбы с беспилотниками проявляют интерес не только США, но и несколько государств Персидского залива.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

В то же время Государственный департамент США распорядился, чтобы сотрудники американской дипломатической миссии срочно покинули Саудовскую Аравию. Это первый подобный приказ после начала ударов по Ирану 28 февраля. Как пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники, такой шаг свидетельствует об осознании американской стороной роста рисков в регионе.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО война в Украине Иран Владимир Зеленский новости Украины новости Ирана
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

15:24Украина
ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:56Война
"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:46Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

Последние новости

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

Реклама
13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

Реклама
11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

09:16

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

09:06

Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

08:42

Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

08:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 марта (обновляется)

Реклама
08:36

Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

08:02

Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означаетмнение

06:51

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

05:33

Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

05:00

Цвета из прошлого снова в моде: оттенки, которые делают интерьеры стильными

04:30

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

03:16

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

03:00

Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять