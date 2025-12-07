Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

Главред расскажет, какое наказание ждет тех, кто незаконно срубит елку в лесу.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-mogut-shtrafovat-za-zhivye-elki-na-novogodnie-prazdniki-v-chem-prichina-10722071.html Ссылка скопирована

Что будет, если срубить елку в лесу / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Какие штрафы предусмотрены за незаконно срезанную елку в 2025 году

Где можно легально приобрести живую елку

Перед новогодними праздниками едва ли не каждый украинец задумывается, какую елку выбрать - искусственную или живую. Живая пахнет и придает особую атмосферу в доме, а искусственная - это экономия в долгосрочной перспективе, ведь дерево будет служить не один сезон, а самое главное - это забота о лесе. Если все же отдаете предпочтение живой елке, то стоит знать некоторые нюансы.

Главред, со ссылкой на ТСН, напоминает, что самовольно срезать елку в лесу или посадке категорически запрещено.

видео дня

Где легально можно купить новогоднюю красавицу

Перед новогодними праздниками в каждом украинском городе можно найти места, где продают елки. Именно в специально определенных местах продажи можно приобрести новогоднее дерево.

Известно, что легальные деревья маркируются электронными чипами со штрих-кодом, по которому можно проверить их происхождение. Это гарантирует, что елка заготовлена официально, а не вырублена незаконно.

Какие наказания предусмотрены за незаконную вырубку елки в 2025 году

Если незаконно срубить елку в лесу, можно получить штраф от 510 до 1020 гривен. А если человека уже не впервые за год штрафуют за незаконную вырубку любых деревьев в лесу, то 1020-1530 гривен.

Для должностных лиц штраф предусмотрен больший - 2550-5100 гривен.

Если срубить елку в пределах населенного пункта, то для обычных людей предусмотрено 170 - 510 гривен штрафа, для должностного лица или предпринимателя - 510 - 850 гривен.

Кроме того, законодательством предусмотрена не только административная ответственность и штраф, но и уголовная. Это указано в статье 246 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает:

ограничение свободы до 3 лет;

если человек совершил те же действия повторно и сговорился с группой лиц, то ему грозит ограничение или лишение свободы сроком 3 - 5 лет.

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред