Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

Для продления жизни елки важно регулярно ее поливать и держать подальше от источников тепла, таких как батареи.

Что делать, чтобы елка не осыпалась - советы эксперта / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Установка живой елки - одна из самых приятных традиций праздничного сезона. Но чтобы она радовала вас как можно дольше и не осыпалась, стоит избегать нескольких распространенных ошибок.

Главред расскажет о простых правилах, которые помогут сохранить красивый внешний вид елки дольше.

Эксперты советуют относиться к елке так же, как к свежесрезанным цветам, если правильно ухаживать, она будет сохранять красоту в течение многих недель. Об этом сообщает Southern Living.

Как выбирать живую елку

Первое правило - не покупать дерево, которое уже потеряло свежесть. Рекомендуем провести веткой по ладони, и если иголки осыпаются, а ветви жесткие и негибкие, это означает, что елка пересохла. В таком случае лучше выбрать другую. Важно также обратить внимание на условия хранения в магазине - если дерево лежит на асфальте или прислонено к бетонной стене на солнечной стороне, оно быстро высохнет.

Что делать, чтобы елка не осыпалась

Одним из ключевых моментов является свежий срез. После срезания дерева молекулы сока и воздуха блокируют ткани, и оно перестает эффективно поглощать воду. Поэтому, принося домой уже срезанную елку, стоит отпилить примерно 1,25 см от ствола, чтобы открыть свежую древесину. Если же дерево при покупке уже было срезано, у вас есть 4-6 часов, прежде чем придется сделать новый срез. Если вы не планируете сразу устанавливать елку, рекомендуем поставить ее в ведро с водой в затененном месте, чтобы она оставалась увлажненной.

Чем поливать елку, чтобы она дольше стояла

Чаще всего елка начинает осыпаться раньше из-за пересыхания подставки. Важно убедиться, что конец ствола постоянно погружен в воду. Сначала дерево может выпивать очень много - в зависимости от размера, до двух галлонов в день в течение первых нескольких дней. Поэтому эксперты советуют проверять уровень воды дважды в день и ежедневно доливать.

Что касается добавок в воду, то специалисты рекомендуют не экспериментировать с аспирином, водкой, лимонадом, сиропом или отбеливателем. Ни одно исследование не доказало их эффективности, а некоторые даже показали, что такие средства могут ускорить опадение хвои. Лучшее решение - обычная водопроводная вода.

Почему нельзя строгать ствол

Часто случается, что ствол слишком большой для подставки, и хозяева пытаются подстругать его. Но это ошибка, ведь именно слой под корой отвечает за поглощение воды, и повреждение этого слоя ухудшает питание дерева. Лучше инвестировать в подставку, которая соответствует диаметру ствола. Если проблема повторяется ежегодно, стоит рассмотреть подставку штифтового типа. Она имеет специальный столб, а продавец делает отверстие в центре ствола коническим сверлом. Это не вредит способности дерева поглощать воду, а подставка служит много лет.

Где не стоит ставить новогоднюю елку

Еще одна распространенная причина, почему осыпается елка - это установка ее возле источников тепла. Окно на солнечной стороне, камин, дровяные печи или вентиляционные отверстия ускоряют высыхание. Дерево испаряет через иглы больше воды, чем может получить, поэтому оно быстро теряет свежесть.

