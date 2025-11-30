Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошло

О чем говорится в материале:
- Чем обработать новогоднюю елку от насекомых
- Какие насекомые живут на елке
- Могут ли быть клещи на новогодних елках
До Рождества и Нового года остается все меньше времени, и многие украинцы уже готовятся украшать дома традиционной живой елкой. Однако эксперты предупреждают, что вместе с праздничным настроением дерево может принести и нежелательных "квартирантов". Проце сообщает Daily Mail.
Главред выяснил, как избавиться от червей, вылезающих из новогодней елки.
Новогодние елки могут скрывать насекомых - предупреждение специалистов
Живые елки - естественная среда для целого ряда насекомых, которые способны незаметно перекочевать в ваш дом. Об этом рассказала специалист по профилактике вредителей компании Pest-Stop Софи Торгуд.
По ее словам, в этом году риски особенно высоки.
"В 2025 году мы наблюдали значительно большее количество насекомых из-за теплой погоды. Есть большая вероятность, что ваша елка может привезти с собой неожиданных пассажиров", - сказала она.
Несмотря на это эксперт отмечает, что отказываться от живой елки не нужно - достаточно принять несколько простых мер.
"Несмотря на вероятность большего количества насекомых в этом году, нет необходимости отказываться от традиции украшать настоящую елку", - пояснила она.
Какие насекомые чаще всего прячутся на новогодних елках - как избавиться от пауков на новогодних елках
После необычно теплого лета резко возросла популяция пауков. Они часто прячутся между ветками и откладывают яйца, которые могут вылупиться в теплой квартире.
- Тли - крошечные насекомые длиной 1-2 мм имеют темно-зеленый цвет и питаются соком елки. Чаще всего встречается зеленая еловая тля, которая вызывает пожелтение и осыпание хвои.
- Жуки - в частности еловый короед. Деревья могут быть домом для жуков длиной 6-8 мм, покрытых оранжевыми волосками.
- Мухи - если елка стоит в воде или почве, это создает идеальные условия для размножения мух.
- Клещи - глобальный вредитель хвойных. Они всасывают сок из побегов, вызывая пятна и пожелтение.
Какие насекомые живут на елках
"Ваша елка может быть заполнена тысячами насекомых, которые живут в ветвях. Хотя иметь прекрасную елку с большой природы - это прекрасно, но нужно быть осторожным, сколько природы вы приносите в свой дом", - говорится в блоге JG Pest Control.
Как безопасно подготовить елку к праздникам - чем можно опрыскивать растения, чтобы отпугнуть вредителей
1. Хорошо встряхните дерево
Профессиональный осмотр перед тем, как занести елку домой, - ключевой шаг.
"Тщательное встряхивание заставит прячущихся пауков разбежаться и поможет вам заметить паутину или яйцевые коконы, спрятанные между ветвями", - сказала Торгуд.
2. Удалите паутину и яйцевые коконы
Пылечистка или пылесос помогут избавиться от нежелательных находок.
"Просто избегайте использования агрессивных химических спреев, поскольку они могут навредить вашим детям и вредителям, а также повредить елку", - добавила она.
3. Пользуйтесь природными средствами - как продезинфицировать новогоднюю елку
Если насекомые уже есть - выбирайте натуральные спреи, а не токсичные химикаты.
Смотрите видео о вредителях на новогодней елке:
4. Проверьте коробки с украшениями
Даже старые коробки могут стать прибежищем насекомых.
"Сначала откройте коробки с украшениями на открытом воздухе и проверьте, нет ли в них пауков или паутины, прежде чем заносить их в помещение", - добавила Торгуд.
5. Следите за влажностью в комнате
Пауки быстрее размножаются во влажных помещениях. Вентиляция - самый простой способ этого избежать.
6. Если найдете паука - не паникуйте
Пауки, которые попадают с елкой в дом, абсолютно безопасны.
"Если вы увидите паука, просто используйте метод со стеклом и бумагой или пылесос для пауков, чтобы перенести его на улицу. Они просто ищут теплое место, чтобы перезимовать", - советует Торгуд.
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади, чтобы не навлечь несчастье. До новогодних праздников часто кажется, что времени еще достаточно, пока декабрьские заботы - покупки, подготовка, упаковка и последние доработки - не накроют одновременно. Поэтому планировать празднование лучше заранее, пока суета не стала неотвратимой. Эксперты Real Simple выделяют семь шагов, которые помогут подготовиться к праздникам без лишнего стресса.
Также указывалось о том, что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд. Приближение года Красной Огненной Лошади символизирует время динамики и внутренней силы. Считается, что тщательно спланированное застолье способствует финансовой стабильности, успеху и гармонии в семье. Специалисты подготовили рекомендации по продуктам, которых лучше избегать в новогоднюю ночь, а также советы, как создать атмосферу благополучия и тепла.
Вам также может быть интересно:
- Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга
- Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминаний
- Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред