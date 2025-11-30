Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошло

Накануне зимних праздников эксперты предупреждают, что вместе с новогодней елкой в дом могут незаметно попасть опасные насекомые.

Новый год 2026 - эксперты предупредили об опасности от новогодних елок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Чем обработать новогоднюю елку от насекомых

Какие насекомые живут на елке

Могут ли быть клещи на новогодних елках

До Рождества и Нового года остается все меньше времени, и многие украинцы уже готовятся украшать дома традиционной живой елкой. Однако эксперты предупреждают, что вместе с праздничным настроением дерево может принести и нежелательных "квартирантов". Проце сообщает Daily Mail.

Главред выяснил, как избавиться от червей, вылезающих из новогодней елки.

Новогодние елки могут скрывать насекомых - предупреждение специалистов

Живые елки - естественная среда для целого ряда насекомых, которые способны незаметно перекочевать в ваш дом. Об этом рассказала специалист по профилактике вредителей компании Pest-Stop Софи Торгуд.

По ее словам, в этом году риски особенно высоки.

"В 2025 году мы наблюдали значительно большее количество насекомых из-за теплой погоды. Есть большая вероятность, что ваша елка может привезти с собой неожиданных пассажиров", - сказала она.

Несмотря на это эксперт отмечает, что отказываться от живой елки не нужно - достаточно принять несколько простых мер.

"Несмотря на вероятность большего количества насекомых в этом году, нет необходимости отказываться от традиции украшать настоящую елку", - пояснила она.

Какие насекомые чаще всего прячутся на новогодних елках - как избавиться от пауков на новогодних елках

После необычно теплого лета резко возросла популяция пауков. Они часто прячутся между ветками и откладывают яйца, которые могут вылупиться в теплой квартире.

Тли - крошечные насекомые длиной 1-2 мм имеют темно-зеленый цвет и питаются соком елки. Чаще всего встречается зеленая еловая тля, которая вызывает пожелтение и осыпание хвои.

Жуки - в частности еловый короед. Деревья могут быть домом для жуков длиной 6-8 мм, покрытых оранжевыми волосками.

Мухи - если елка стоит в воде или почве, это создает идеальные условия для размножения мух.

Клещи - глобальный вредитель хвойных. Они всасывают сок из побегов, вызывая пятна и пожелтение.

Какие насекомые живут на елках

"Ваша елка может быть заполнена тысячами насекомых, которые живут в ветвях. Хотя иметь прекрасную елку с большой природы - это прекрасно, но нужно быть осторожным, сколько природы вы приносите в свой дом", - говорится в блоге JG Pest Control.

Как безопасно подготовить елку к праздникам - чем можно опрыскивать растения, чтобы отпугнуть вредителей

1. Хорошо встряхните дерево

Профессиональный осмотр перед тем, как занести елку домой, - ключевой шаг.

"Тщательное встряхивание заставит прячущихся пауков разбежаться и поможет вам заметить паутину или яйцевые коконы, спрятанные между ветвями", - сказала Торгуд.

2. Удалите паутину и яйцевые коконы

Пылечистка или пылесос помогут избавиться от нежелательных находок.

"Просто избегайте использования агрессивных химических спреев, поскольку они могут навредить вашим детям и вредителям, а также повредить елку", - добавила она.

3. Пользуйтесь природными средствами - как продезинфицировать новогоднюю елку

Если насекомые уже есть - выбирайте натуральные спреи, а не токсичные химикаты.

Смотрите видео о вредителях на новогодней елке:



4. Проверьте коробки с украшениями

Даже старые коробки могут стать прибежищем насекомых.

"Сначала откройте коробки с украшениями на открытом воздухе и проверьте, нет ли в них пауков или паутины, прежде чем заносить их в помещение", - добавила Торгуд.

5. Следите за влажностью в комнате

Пауки быстрее размножаются во влажных помещениях. Вентиляция - самый простой способ этого избежать.

6. Если найдете паука - не паникуйте

Пауки, которые попадают с елкой в дом, абсолютно безопасны.

"Если вы увидите паука, просто используйте метод со стеклом и бумагой или пылесос для пауков, чтобы перенести его на улицу. Они просто ищут теплое место, чтобы перезимовать", - советует Торгуд.

