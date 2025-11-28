Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2025, 07:30
56
Мольфар Максим Гордеев рассказал, что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не отвлечь от себя счастье и благополучие.
Новый год
Как встречать Новый год / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Как встречать Новый год
  • Что нельзя делать в новогоднюю ночь
  • Как привлечь удачу и достаток в 2026 год

Символом 2026 года является Красная огненная Лошадь. Он может принести в вашу жизнь счастье и достаток. Однако есть определенные новогодние приметы, которых следует придерживаться, встречая Новый год.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу и благополучие.

видео дня

Как встретить Новый год

Максим Гордеев назвал запреты, которые ни в коем случае нельзя нарушать в новогоднюю ночь. Он утверждает, что от вас может отвернуться удача на весь год, если вы не будете придерживаться этих правил.

1. Нельзя встречать Новый год в одиночестве. Мольфар уверяет, если нарушить запрет, есть риск остаться одиноким на весь год. Даже если вы не хотите компании, лучше позвонить кому-то, выйти на улицу и побыть среди людей, ведь Огненный Конь имеет энергию движения, общения и единства.

2. Нельзя надевать вещи черного и серого цветов. Лучше отдать предпочтение бордовому, красному, золотому, оранжевому. Огненная Лошадь любит страсть, скорость и уверенность и не терпит тусклых цветов. Вы можете дополнить образ украшениями с красными камнями, если хотите притянуть богатство.

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

3. Нельзя готовить блюда из конины. Это может отпугнуть удачу или успех, ведь блюдо имеет родственную с лошадью энергию.

4. Нельзя ссориться и обижаться в новогоднюю ночь. Если войти в Новый год с раздражением, это может принести усталость и поражения.

Смотрите видео о том, как нужно встречать Новый год:

Вас также заинтересует:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мольфар Максим Гордеев Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

08:41Политика
Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

07:49Мир
Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

07:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Последние новости

08:47

Дальность 1000 км: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

08:41

У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

08:29

Будапешт-2: как США готовят новую капитуляцию Украинымнение

07:54

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

07:49

Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
07:30

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать

07:23

Российские певицы-путинистки публично пособачились из-за денег

07:00

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

06:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Реклама
06:10

Перед каким выбором стоит Зеленскиймнение

05:51

Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

05:33

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овнам - блестящая идея, Близнецам - куча проблем

05:05

"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

04:30

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

03:30

Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

02:51

Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

01:58

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:30

Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

00:13

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

27 ноября, четверг
23:49

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

Реклама
23:40

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

23:26

Дженнифер Энистон готовится к свадьбе с "гуру любви" - СМИ

23:24

"Вырвали из контекста": Меркель сделала новое заявление о "виновных в войне" в Украине

22:48

Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

22:28

Церковная мышь: Седокову адвокаты вывели на чистую воду

22:27

Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных методаВидео

22:25

"Убивает" двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

22:09

Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

22:07

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

21:58

"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

21:56

"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

21:37

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла рискиВидео

21:25

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

20:57

"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

20:09

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

19:57

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак

19:54

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удачаВидео

19:40

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:34

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь РусиВидео

19:23

Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

Реклама
19:12

Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елкуВидео

19:10

Что нужно всегда помнить о Путине и его подельникахмнение

18:54

Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидейВидео

18:32

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:31

Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

18:29

Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

17:59

В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

17:32

"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

16:52

Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять