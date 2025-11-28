Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать

Что узнаете:
Символом 2026 года является Красная огненная Лошадь. Он может принести в вашу жизнь счастье и достаток. Однако есть определенные новогодние приметы, которых следует придерживаться, встречая Новый год.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу и благополучие.
Как встретить Новый год
Максим Гордеев назвал запреты, которые ни в коем случае нельзя нарушать в новогоднюю ночь. Он утверждает, что от вас может отвернуться удача на весь год, если вы не будете придерживаться этих правил.
1. Нельзя встречать Новый год в одиночестве. Мольфар уверяет, если нарушить запрет, есть риск остаться одиноким на весь год. Даже если вы не хотите компании, лучше позвонить кому-то, выйти на улицу и побыть среди людей, ведь Огненный Конь имеет энергию движения, общения и единства.
2. Нельзя надевать вещи черного и серого цветов. Лучше отдать предпочтение бордовому, красному, золотому, оранжевому. Огненная Лошадь любит страсть, скорость и уверенность и не терпит тусклых цветов. Вы можете дополнить образ украшениями с красными камнями, если хотите притянуть богатство.
3. Нельзя готовить блюда из конины. Это может отпугнуть удачу или успех, ведь блюдо имеет родственную с лошадью энергию.
4. Нельзя ссориться и обижаться в новогоднюю ночь. Если войти в Новый год с раздражением, это может принести усталость и поражения.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
