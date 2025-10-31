Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресенье

Мольфар Максим Гордеев назвал несколько запретов, которые нельзя нарушать в пятницу

Что нельзя делать в воскресенье / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

Можно ли резать в воскресенье

Почему нельзя убирать в воскресенье

Что можно делать в воскресенье

Еще издавна наши люди верили суевериям и придерживались различных запретов, чтобы не привлечь беды в свою жизнь. Вы когда-то точно слышали, что в воскресенье нельзя резать или шить. Кто-то не убирает в этот день, а другие наоборот устраивают генеральную уборку.

Об этих и других запретах рассказал известный украинский мольфарМаксим Гордеев. Он объяснил, что же на самом деле можно и нельзя делать в воскресенье и как может навредить нарушение запретов.

Что нельзя делать в воскресенье

Есть несколько важных запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать в воскресенье:

1. Работать. В этот день нельзя бежать по делам и нагружать себя. Это лучший день, чтобы отдохнуть и дать возможность наполнить свое тело и душу чистой энергией.

2. Убирать, подметать и выбрасывать мусор. Этот день нужно посвятить духовному развитию и отдыху.

3. Переедать и пить алкоголь. Иначе вы привлечете неприятности.

"Выключите вообще телефон для хорошего энергетического обмена и просто отдохните", - говорит мольфар.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

В этот день нужно лечь спать до 23:00, чтобы организм наполнился силой. Если вы будете придерживаться всех запретов, то вся неделя пройдет идеально, утверждает Гордеев.

