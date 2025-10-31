Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресенье

Что узнаете:
- Можно ли резать в воскресенье
- Почему нельзя убирать в воскресенье
- Что можно делать в воскресенье
Еще издавна наши люди верили суевериям и придерживались различных запретов, чтобы не привлечь беды в свою жизнь. Вы когда-то точно слышали, что в воскресенье нельзя резать или шить. Кто-то не убирает в этот день, а другие наоборот устраивают генеральную уборку.
Об этих и других запретах рассказал известный украинский мольфарМаксим Гордеев. Он объяснил, что же на самом деле можно и нельзя делать в воскресенье и как может навредить нарушение запретов.
Что нельзя делать в воскресенье
Есть несколько важных запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать в воскресенье:
1. Работать. В этот день нельзя бежать по делам и нагружать себя. Это лучший день, чтобы отдохнуть и дать возможность наполнить свое тело и душу чистой энергией.
2. Убирать, подметать и выбрасывать мусор. Этот день нужно посвятить духовному развитию и отдыху.
3. Переедать и пить алкоголь. Иначе вы привлечете неприятности.
"Выключите вообще телефон для хорошего энергетического обмена и просто отдохните", - говорит мольфар.
В этот день нужно лечь спать до 23:00, чтобы организм наполнился силой. Если вы будете придерживаться всех запретов, то вся неделя пройдет идеально, утверждает Гордеев.
Смотрите видео о том, что нельзя делать в воскресенье:
Вас также заинтересует:
- Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем
- Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения
- Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующих
Что следует учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред