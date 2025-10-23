Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

В вашей жизни не заканчиваются проблемы? Удача поворачивается к вам спиной, нет сил и жизненной энергии, а деньги убегают как вода? Возможно причина кроется в вещи, которая есть в каждом доме.
Речь идет о зеркале. Вы смотрите в него каждый день, когда чистите зубы, причесываетесь, одеваетесь. Вы смотрите в него перед выходом из дома или просто любуясь своей фигурой. Кто-то может даже плакать у зеркала. Однако много кто забывает, что зеркало является не только вашим отражением, а и мощным элементом, который собирает в себе всю энергетику - плохую и хорошую.
Иногда люди могут допускать ошибки и ставят зеркало в местах, где этого делать совсем нельзя. Главред разобрался, где не следует размещать зеркало.
Где не должно стоять зеркало
Если вы хотите узнать, какое зеркало отражает негативную энергию, то ответ прост - то, которое её постоянно поглощает. Однако оно может негативно влиять и в том случае, если стоит в неправильном месте.
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему не спят ногами к зеркалу? Потому что зеркало буквально может "забрать" жизненную энергию спящего человека и "затянуть" душу в потусторонний мир. Ведь зеркало является одним из проводников между миром мертвых и живых. Однако даже с научной точки зрения лучше не спать возле зеркала. Это может создавать ощущение присутствия другого человека, а в зеркале может отражаться луна или другой свет, что также будет вызывать дискомфорт.
Также зеркало не стоит ставить прямо у входной двери. Дело в том, что далеко не каждый человек, который входит в вашу квартиру или дом, несут за собой позитивную энергетику. Эта энергетика накапливается и может негативно влиять на судьбу людей, живущих в этом доме. В таком случае в семье могут возникнуть даже финансовые трудности и проблемы со здоровьем.
