Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

Есть несколько мест, где ни в коем случае нельзя ставить зеркало, так как это может стать причиной начала "черной полосы".

https://glavred.info/life/pochemu-opasno-stavit-zerkalo-v-nepravilnyh-mestah-budete-udivleny-kolichestvom-problem-10709048.html Ссылка скопирована

Где нельзя ставить зеркало / Коллаж: Главред, фото: pexels

В вашей жизни не заканчиваются проблемы? Удача поворачивается к вам спиной, нет сил и жизненной энергии, а деньги убегают как вода? Возможно причина кроется в вещи, которая есть в каждом доме.

Речь идет о зеркале. Вы смотрите в него каждый день, когда чистите зубы, причесываетесь, одеваетесь. Вы смотрите в него перед выходом из дома или просто любуясь своей фигурой. Кто-то может даже плакать у зеркала. Однако много кто забывает, что зеркало является не только вашим отражением, а и мощным элементом, который собирает в себе всю энергетику - плохую и хорошую.

Иногда люди могут допускать ошибки и ставят зеркало в местах, где этого делать совсем нельзя. Главред разобрался, где не следует размещать зеркало.

видео дня

Где не должно стоять зеркало

Если вы хотите узнать, какое зеркало отражает негативную энергию, то ответ прост - то, которое её постоянно поглощает. Однако оно может негативно влиять и в том случае, если стоит в неправильном месте.

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему не спят ногами к зеркалу? Потому что зеркало буквально может "забрать" жизненную энергию спящего человека и "затянуть" душу в потусторонний мир. Ведь зеркало является одним из проводников между миром мертвых и живых. Однако даже с научной точки зрения лучше не спать возле зеркала. Это может создавать ощущение присутствия другого человека, а в зеркале может отражаться луна или другой свет, что также будет вызывать дискомфорт.

Также зеркало не стоит ставить прямо у входной двери. Дело в том, что далеко не каждый человек, который входит в вашу квартиру или дом, несут за собой позитивную энергетику. Эта энергетика накапливается и может негативно влиять на судьбу людей, живущих в этом доме. В таком случае в семье могут возникнуть даже финансовые трудности и проблемы со здоровьем.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред