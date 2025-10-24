Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения

Есть четыре Дня рождения, которые нельзя праздновать, говорит мольфар Максим Гордеев.

В какие годы нельзя праздновать День рождения / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

В какие годы нельзя праздновать Дни рождения

Что будет, если нарушить запрет

День рождения ждут едва ли не все дети и взрослые. Это может быть одним из самых счастливых дней в году, ведь именно тогда приковано внимание только к вам. Вас одаривают подарками, засыпают словами с поздравлениями и пожеланием только хорошего.

Однако мало кто придерживается важных запретов, относительно того, когда ни в коем случае нельзя праздновать День рождения. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, какие Дни рождения могут принести в вашу жизнь беду, проблемы и жизненные травмы.

13 лет

В этот период ребенок переходит из одного энергетического состояния в другое, имеет тонкую ауру. Если вы будете праздновать, чрезмерно радоваться, ребенок может впитать негативные вибрации, особенно, если на празднике есть алкоголь. Этот день нужно провести в спокойствии и семейной гармонии.

27 лет

Мольфар утверждает, что очень много людей умирают в 27 лет. Год, когда вы энергетически переходите на новый этап. Если вы правильно перейдете этот период в энергии спокойствия и энергии анализа, то в дальнейшем все будет хорошо. Если громко праздновать этот день рождения, то появится много проблем.

33 года

Это возраст смерти Иисуса Христа. Также этот период является травмоопасным. В 33 года происходит очень много негатива.

"За неделю до Дня рождения и неделю после нужно быть очень осторожным", - говорит мольфар

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

39 лет

Это последний год, когда еще существует опасность от празднования. В этот период человек переходит в более взрослую жизнь. Существует риск притягивания большого количества проблем.

Смотрите видео о том, в какие годы нельзя праздновать День рождения:

В комментариях люди согласились с этим и рассказали собственные истории о людях, которые нарушали эти запреты.

"У меня прабабушка говорила, что нельзя праздновать детям 13, мужчинам 33, все 40 и женщина 53, потому что 55 уже не будешь праздновать. Я свои 53 не праздновала, а моя подружка отпраздновала, но до 55 не дожила", - пишет женщина.

