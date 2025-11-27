Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

Ученые предупреждают, что глобальная эрозия может привести к исчезновению половины пляжей мира уже к концу этого века.

Пляжи по всему миру стремительно разрушаются из-за повышения уровня моря и неконтролируемой урбанизации, и ученые предупреждают, что есть риск потерять почти половину береговых линий до конца века. Об этом сообщает профильное издание Science Daily.

Глобальная эрозия: что происходит с пляжами

Повышение уровня моря, вызванное изменением климата, вместе с застройкой побережий, запускает опасный процесс исчезновения песчаных береговых зон. Это влияет не только на природу, но и на экономику, рыболовство, туризм и безопасность целых городов.

Именно этой теме посвятил свой доклад уругвайский морской ученый Омар Дефео, профессор Университета Республики Уругвай.

"К концу века почти половина пляжей исчезнет. Мы в Уругвае, Бразилии и Аргентине делим эти ресурсы. Поэтому мы должны сотрудничать с бразильскими учеными для управления и сохранения прибрежных экосистем", - сказал Дефео.

Как работает береговая экосистема

Ученый объяснил, что каждый пляж - это сложная взаимосвязанная система из дюн, пляжной полосы и погруженной части. Если нарушить хотя бы одно из этих звеньев, разрушение начинает распространяться на всю экосистему.

"Эти зоны образуют взаимосвязанную прибрежную экосистему, которая необходима для экологического равновесия... Когда наступает шторм, дюна действует как буфер. Поэтому, когда урбанизация уничтожает дюны, это может привести к разрушению приморских домов", - отметил он.

Такой природный цикл нарушается именно из-за человеческой деятельности - застройки, механической очистки пляжей, роста туристической нагрузки.

Как урбанизация влияет на побережье

Команда Дефео вместе с бразильскими коллегами исследовала 90 участков на 30 пляжах в штате Сан-Паулу. Выводы поразили даже ученых. По их словам, влияние урбанизации распространяется значительно глубже, чем считали ранее.

"Прежде всего, исследование показало, что влияние человека не ограничивается местом, где оно происходит... Стрессовые факторы, такие как строительство и большое количество посетителей в верхней части пляжа, негативно влияют на биоразнообразие в нижней и погруженной частях", - сказал Дефео.

Здания на песке уменьшают биомассу, а большое количество туристов провоцирует исчезновение видов, обитающих в затопленных зонах.

Мировое исследование: каждый пятый пляж в критическом состоянии

Глобальная работа, опубликованная в Frontiers in Marine Science, показала - 20% пляжей планеты уже подвергаются экстремальной или серьезной эрозии.

Ученый подчеркнул важную роль человеческой деятельности в ускорении этого процесса:

"Мы наблюдали, что человеческая деятельность играет значительную роль, особенно на отражательных пляжах и промежуточных пляжах", - пояснил он.

Изменения климата, усиление штормов и изменение ветровых режимов лишь усугубляют ситуацию.

