Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

Юрий Берендий
27 ноября 2025, 19:23
Ученые предупреждают, что глобальная эрозия может привести к исчезновению половины пляжей мира уже к концу этого века.
О чем говорится в материале:

  • Почему есть угроза исчезновения пляжей
  • Как происходит эрозия береговой линии
  • Как изменение климата влияет на пляжи

Пляжи по всему миру стремительно разрушаются из-за повышения уровня моря и неконтролируемой урбанизации, и ученые предупреждают, что есть риск потерять почти половину береговых линий до конца века. Об этом сообщает профильное издание Science Daily.

Главред выяснил, как изменение климата влияет на побережья.

Глобальная эрозия: что происходит с пляжами

Повышение уровня моря, вызванное изменением климата, вместе с застройкой побережий, запускает опасный процесс исчезновения песчаных береговых зон. Это влияет не только на природу, но и на экономику, рыболовство, туризм и безопасность целых городов.

Именно этой теме посвятил свой доклад уругвайский морской ученый Омар Дефео, профессор Университета Республики Уругвай.

"К концу века почти половина пляжей исчезнет. Мы в Уругвае, Бразилии и Аргентине делим эти ресурсы. Поэтому мы должны сотрудничать с бразильскими учеными для управления и сохранения прибрежных экосистем", - сказал Дефео.

Как работает береговая экосистема

Ученый объяснил, что каждый пляж - это сложная взаимосвязанная система из дюн, пляжной полосы и погруженной части. Если нарушить хотя бы одно из этих звеньев, разрушение начинает распространяться на всю экосистему.

"Эти зоны образуют взаимосвязанную прибрежную экосистему, которая необходима для экологического равновесия... Когда наступает шторм, дюна действует как буфер. Поэтому, когда урбанизация уничтожает дюны, это может привести к разрушению приморских домов", - отметил он.

Такой природный цикл нарушается именно из-за человеческой деятельности - застройки, механической очистки пляжей, роста туристической нагрузки.

Как урбанизация влияет на побережье

Команда Дефео вместе с бразильскими коллегами исследовала 90 участков на 30 пляжах в штате Сан-Паулу. Выводы поразили даже ученых. По их словам, влияние урбанизации распространяется значительно глубже, чем считали ранее.

"Прежде всего, исследование показало, что влияние человека не ограничивается местом, где оно происходит... Стрессовые факторы, такие как строительство и большое количество посетителей в верхней части пляжа, негативно влияют на биоразнообразие в нижней и погруженной частях", - сказал Дефео.

Здания на песке уменьшают биомассу, а большое количество туристов провоцирует исчезновение видов, обитающих в затопленных зонах.

Мировое исследование: каждый пятый пляж в критическом состоянии

Глобальная работа, опубликованная в Frontiers in Marine Science, показала - 20% пляжей планеты уже подвергаются экстремальной или серьезной эрозии.

Ученый подчеркнул важную роль человеческой деятельности в ускорении этого процесса:

"Мы наблюдали, что человеческая деятельность играет значительную роль, особенно на отражательных пляжах и промежуточных пляжах", - пояснил он.

Изменения климата, усиление штормов и изменение ветровых режимов лишь усугубляют ситуацию.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминаний. Человеческий мозг ежедневно получает тысячи новых впечатлений, однако лишь некоторые из них переходят в длительную память - и ученым наконец удалось выяснить, по какому принципу происходит этот отбор.

Также сообщалось, что ледник Судного дня на грани стремительного разрушения: печальный прогноз ученых. Антарктический ледник Туэйтс, который исследователи называют одним из ключевых факторов потенциального стремительного повышения уровня мирового океана, оказался значительно более неустойчивым и разрушается быстрее, чем показывали предыдущие прогнозы.

Об источнике: Science Daily

Science Daily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

наука
Реклама
Реклама
Реклама
