Лето растянется на 8 месяцев в году: ученые ошеломили невероятным прогнозом

Алексей Тесля
21 ноября 2025, 03:05
Этот процесс отражает закономерности климатической системы Земли, но современные изменения отличаются по скорости.
Лето растянется на 8 месяцев / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/geralt

Вы узнаете:

  • К 2100 году длительность лета может увеличиться до 242 дней
  • Продолжительность лета связана с разницей температур между Арктикой и экватором

Ученые изучают климатические данные за последние тысячелетия, чтобы понять, как будут меняться летние сезоны в Европе по мере продолжения глобального потепления.

Анализ показал, что шесть тысяч лет назад лето в регионе длилось почти 200 дней. Такая продолжительная теплая погода объясняется ослаблением основных воздушных и океанических потоков в Арктике, говорится в материале Daily Mail.

Сегодня лето в Европе продолжается примерно столько же, однако ученые прогнозируют, что к 2100 году его длительность может увеличиться до 242 дней. Этот процесс отражает закономерности климатической системы Земли, но современные изменения отличаются по скорости, причинам и интенсивности.

Продолжительность летнего сезона тесно связана с разницей температур между Арктикой и экватором. Этот "широтный температурный градиент" направляет мощные ветры из Атлантики в Европу, формируя погодные системы по всему континенту. Он также способствует распределению тепла от тропиков к полюсам и поддерживает циркуляцию океана.

В последние десятилетия Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальной мир, что приводит к быстрому сокращению этого градиента. Вследствие замедления и волнистости струйного течения теплый воздух задерживается над Европой дольше, создавая более продолжительное и стабильное лето. Исследования показывают, что каждый градус уменьшения широтного градиента добавляет в Европе шесть дополнительных дней теплого сезона.

9 климатических рекордов Украины
/ Инфографика: Главред

С учетом текущих темпов глобального потепления, если выбросы парниковых газов останутся на современном уровне, к 2100 году лето может стать на 42 дня длиннее. Это превысит продолжительность необычно длинного лета, зафиксированного 6000 лет назад, и повлечет за собой серьезные последствия для человечества.

Продление теплого сезона до восьми месяцев способно вызвать значительные трудности, особенно в сельском хозяйстве. Более длинный вегетационный период сокращает время восстановления почв и увеличивает нагрузку от жары и дефицита воды. Длительное и жаркое лето повышает риск волн тепла и засух, что создает угрозу для общественного здравоохранения.

В настоящее время широтный температурный градиент уже достиг значений ниже естественных минимумов прошлого, и, согласно прогнозам, продолжит ослабевать по мере того как Арктика будет нагреваться. Это указывает на то, что европейские лета будут становиться всё более продолжительными и экстремальными.

Прогноз изменения климата: мнение ученых

Крайние погодные явления, которые в прошлом месяце привели к масштабным пожарам в Испании и Португалии, теперь стали примерно в 40 раз более вероятными из-за изменений климата. Ранее, в доиндустриальный период, такие условия возникали не чаще одного раза на 500 лет. Сегодня же, из-за выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа, подобные события могут происходить каждые 15 лет.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

