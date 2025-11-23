Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секрет

Юрий Берендий
23 ноября 2025, 15:46
172
Международные исследования показали, что одно простое физическое упражнение может значительно улучшить качество сна и помочь справиться с бессонницей.
Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секрет
Какое физическое упражнение делать для улучшения сна - как быстро заснуть / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Какие есть упражнения, чтобы быстро заснуть
  • Как быстро заснуть
  • Какая поза поможет быстро заснуть

Новый анализ международных исследований показал, что одна физическая активность превосходит все остальные по эффективности в борьбе с бессонницей. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале "Сон и биологические ритмы".

Метаанализ 30 рандомизированных контролируемых исследований с более 2500 участниками доказал, что регулярная йога высокой интенсивности сильнее всего способствует улучшению сна. Йога превзошла такие популярные виды физической активности, как ходьба, силовые тренировки, аэробные дела и традиционные китайские практики - цигун и тайцзи.

видео дня

Исследования охватили более десятка стран и включали людей с нарушениями сна всех возрастов.

Главред выяснил, что помогает моментально заснуть.

Как крепко спать и не просыпаться ночью

Когда ученые из Харбинского спортивного университета проанализировали результаты, они сделали неожиданное открытие. Ученые сообщили, что лучше всего с бессонницей справляется именно короткая высокоинтенсивная йога.

"Высокоинтенсивная йога в течение менее 30 минут дважды в неделю является лучшим физическим средством против плохого сна", - сказали исследователи из Харбинского спортивного университета.

По эффективности йогу дополняет ходьба, а дальше - силовые упражнения. Первые результаты участники ощущали уже через 8-10 недель.

Почему выводы отличаются от предыдущих исследований

Ранее метаанализ 2023 года определил лучшими аэробные или физические упражнения средней интенсивности трижды в неделю. Однако это же исследование содержало данные, где йога демонстрировала более ощутимое влияние на качество сна, чем другие виды тренировок.

Ученые объясняют, что определить интенсивность йоги сложно - она может сильно различаться в зависимости от техники, стиля и подхода тренера. Именно это может объяснять противоречивые результаты предыдущих работ.

Почему йога так хорошо работает для сна

Хотя новый метаанализ не дает однозначного ответа, ученые предполагают несколько возможных причин такой эффективности йоги:

кроме физической нагрузки, йога контролирует дыхание;

дыхательные практики активируют парасимпатическую нервную систему - ту, что отвечает за "отдых и пищеварение";

есть исследования, показывающие влияние йоги на мозговые волны, что способствует более глубокому сну.

Таким образом, йога может действовать не только как физическое упражнение, а как комплексный инструмент восстановления организма.

Какие упражнения делать для улучшения сна

Авторы предупреждают, что даже такие масштабные обзоры имеют свои ограничения.

"Следует быть осторожными при интерпретации результатов исследований нарушений сна, учитывая ограниченное количество включенных исследований и уникальные характеристики популяции с нарушениями сна", - предостерегают исследователи из Харбинского спортивного университета.

Смотрите видео с результатами исследования:

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что в недрах Земли нашли невероятное: ученые раскрыли появление гигантских структур. Ученым удалось приблизиться к разгадке происхождения двух массивных и чрезвычайно плотных образований на границе мантии и ядра Земли - так называемых LLSVP. Эти структуры, обнаруженные по сейсмическим данным еще в 1980-х годах, расположены под Африкой и под акваторией Тихого океана.

Также ученые объяснили, почему большинство людей являются правшами. Исследования показывают, что примерно 85-90% людей являются правшами, тогда как левшами являются лишь 10-15% населения Земли. Ученые убеждены, что это не случайность, а результат влияния биологических, генетических и эволюционных факторов. Одним из ключевых факторов является развитие мозга до рождения.

Другие новости:

Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука сон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:25Война
Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

19:03Война
До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Последние новости

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

Реклама
18:07

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

Реклама
16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

15:25

Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

15:23

Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желанийВидео

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

Реклама
12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять