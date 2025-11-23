Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секрет

Международные исследования показали, что одно простое физическое упражнение может значительно улучшить качество сна и помочь справиться с бессонницей.

Какое физическое упражнение делать для улучшения сна - как быстро заснуть / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Какие есть упражнения, чтобы быстро заснуть

Как быстро заснуть

Какая поза поможет быстро заснуть

Новый анализ международных исследований показал, что одна физическая активность превосходит все остальные по эффективности в борьбе с бессонницей. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале "Сон и биологические ритмы".

Метаанализ 30 рандомизированных контролируемых исследований с более 2500 участниками доказал, что регулярная йога высокой интенсивности сильнее всего способствует улучшению сна. Йога превзошла такие популярные виды физической активности, как ходьба, силовые тренировки, аэробные дела и традиционные китайские практики - цигун и тайцзи.

Исследования охватили более десятка стран и включали людей с нарушениями сна всех возрастов.

Главред выяснил, что помогает моментально заснуть.

Как крепко спать и не просыпаться ночью

Когда ученые из Харбинского спортивного университета проанализировали результаты, они сделали неожиданное открытие. Ученые сообщили, что лучше всего с бессонницей справляется именно короткая высокоинтенсивная йога.

"Высокоинтенсивная йога в течение менее 30 минут дважды в неделю является лучшим физическим средством против плохого сна", - сказали исследователи из Харбинского спортивного университета.

По эффективности йогу дополняет ходьба, а дальше - силовые упражнения. Первые результаты участники ощущали уже через 8-10 недель.

Почему выводы отличаются от предыдущих исследований

Ранее метаанализ 2023 года определил лучшими аэробные или физические упражнения средней интенсивности трижды в неделю. Однако это же исследование содержало данные, где йога демонстрировала более ощутимое влияние на качество сна, чем другие виды тренировок.

Ученые объясняют, что определить интенсивность йоги сложно - она может сильно различаться в зависимости от техники, стиля и подхода тренера. Именно это может объяснять противоречивые результаты предыдущих работ.

Почему йога так хорошо работает для сна

Хотя новый метаанализ не дает однозначного ответа, ученые предполагают несколько возможных причин такой эффективности йоги:

кроме физической нагрузки, йога контролирует дыхание;

дыхательные практики активируют парасимпатическую нервную систему - ту, что отвечает за "отдых и пищеварение";

есть исследования, показывающие влияние йоги на мозговые волны, что способствует более глубокому сну.

Таким образом, йога может действовать не только как физическое упражнение, а как комплексный инструмент восстановления организма.

Какие упражнения делать для улучшения сна

Авторы предупреждают, что даже такие масштабные обзоры имеют свои ограничения.

"Следует быть осторожными при интерпретации результатов исследований нарушений сна, учитывая ограниченное количество включенных исследований и уникальные характеристики популяции с нарушениями сна", - предостерегают исследователи из Харбинского спортивного университета.

