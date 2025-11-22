Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшами

Вы узнете:
- Почему левшей так мало
- Передается ли леворукость по наследству
Исследования показывают, что 85–90% людей являются правшами, тогда как левши составляют лишь 10–15% населения. Ученые уверены: такое распределение не случайно и связано с биологией, генами и эволюцией.
Праворукость формируется ещё в утробе матери
Одним из ключевых факторов является развитие мозга до рождения. Исследования, на которые ссылается Popular Science, показывают: предпочтение правой руки формируется уже в первом триместре беременности.
На 10-й неделе беременности большинство плодов чаще двигают правой рукой.
На 15-й неделе большинство нерожденных детей сосут именно правый палец.
По словам профессора мозговой геномики Клайда Фрэнкса, это говорит о том, что праворукость — результат "по умолчанию", встроенный в генетическое развитие мозга.
Гены отвечают за склонность, но не за выбор руки
Передается ли леворукость по наследству? Ученые дают однозначный ответ: формирование доминирующей руки действительно частично связано с генами.
Современные исследования показывают:
- Влияние на предпочтение руки могут оказывать до 40 разных генов.
- Эти гены не определяют, станет ли ребенок правшой или левшой,но задают склонность мозга к доминированию правой руки.
Почему левшей так мало?
Ответ лежит не только в биологии.
Культурное влияние
Во многих странах до сих пор существует давление на левшей:
- в некоторых регионах Азии,
- арабских странах,
- части Африки.
Там левую руку считают "нечистой", а детей, проявляющих леворукость, нередко переучивают с помощью запретов и наказаний. Это дополнительно уменьшает число левшей в популяции.
Эволюционные причины
Праворукость могла закрепиться благодаря преимуществам для выживания:
многим инструментам и предметам древнего быта было проще обучаться,когда большинство людей действовали одинаковой рабочей рукой;
совместная охота и использование орудий требовали согласованности движений.
Так постепенно праворукость стала эволюционной нормой, а леворукость — редкой вариацией.
Смотрите видео о том, почему большинство людей являются правшами:
