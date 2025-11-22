Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшами

Одним из ключевых факторов является развитие мозга до рождения.

Почему левшей так мало

Передается ли леворукость по наследству

Исследования показывают, что 85–90% людей являются правшами, тогда как левши составляют лишь 10–15% населения. Ученые уверены: такое распределение не случайно и связано с биологией, генами и эволюцией.

Праворукость формируется ещё в утробе матери

Одним из ключевых факторов является развитие мозга до рождения. Исследования, на которые ссылается Popular Science, показывают: предпочтение правой руки формируется уже в первом триместре беременности.

На 10-й неделе беременности большинство плодов чаще двигают правой рукой.

На 15-й неделе большинство нерожденных детей сосут именно правый палец.

По словам профессора мозговой геномики Клайда Фрэнкса, это говорит о том, что праворукость — результат "по умолчанию", встроенный в генетическое развитие мозга.

Гены отвечают за склонность, но не за выбор руки

Передается ли леворукость по наследству? Ученые дают однозначный ответ: формирование доминирующей руки действительно частично связано с генами.

Современные исследования показывают:

Влияние на предпочтение руки могут оказывать до 40 разных генов.

Эти гены не определяют, станет ли ребенок правшой или левшой,но задают склонность мозга к доминированию правой руки.

Почему левшей так мало?

Ответ лежит не только в биологии.

Культурное влияние

Во многих странах до сих пор существует давление на левшей:

в некоторых регионах Азии,

арабских странах,

части Африки.

Там левую руку считают "нечистой", а детей, проявляющих леворукость, нередко переучивают с помощью запретов и наказаний. Это дополнительно уменьшает число левшей в популяции.

Эволюционные причины

Праворукость могла закрепиться благодаря преимуществам для выживания:

многим инструментам и предметам древнего быта было проще обучаться,когда большинство людей действовали одинаковой рабочей рукой;

совместная охота и использование орудий требовали согласованности движений.

Так постепенно праворукость стала эволюционной нормой, а леворукость — редкой вариацией.

