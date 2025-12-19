Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

Противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.

https://glavred.info/war/vpechatlyayushchaya-specoperaciya-pod-pokrovskom-vsu-sozhgli-massovoe-skoplenie-bronetehniki-vraga-10725590.html Ссылка скопирована

ВСУ уничтожили скопление вражеской техники возле Покровска / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага вблизи Покровска

Враг планировал использовать эту технику в штурмовых действиях

Силы обороны Украины сорвали планы врага и остановили штурм

Силы обороны Украины провели специальную операцию по уничтожению массового скопления российской бронированной техники возле Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает 7 корпус ШР ДШВ, опубликовав и видео с поражения техники.

видео дня

"Технику врага обнаружили благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птицы Мадьяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг планировал использовать эту технику для штурмовых действий на Покровском направлении.

Чтобы сорвать наступательные планы РФ, Силы обороны спланировали и успешно реализовали спецоперацию по уничтожению вражеской техники.

По результатам нанесения огневого поражения, ударные борта ОЗСП "Lasar's Group" Нацгвардии Украины уничтожили:

1 зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса";

2 танка;

1 боевую бронированную машину;

1 военный автотранспорт с боекомплектом.

Также борта "Lasar's Group" поразили:

5 танков;

6 боевых бронированных машин;

2 единицы военного автотранспорта;

4 единицы легкого автотранспорта.

Смотрите видео спецоперации под Покровском:

Силы обороны уничтожили скопление бронетехники врага вблизи Покровска/ Фото: скриншот

Какие объекты РФ являются приоритетными для ударов - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что Украина при планировании ударов сознательно выбирает наиболее стратегически важные цели. Речь идет не только о чисто военных объектах, но и о ключевых экономических и научно-производственных центрах, которые обеспечивают финансовые поступления в бюджет РФ и усиливают ее военный потенциал.

По словам эксперта, вывод таких узлов из строя снижает способность Кремля финансировать войну, поставлять технику для армии и поддерживать стабильное производство в оборонном секторе.

Успешные операции ВСУ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 декабря украинские дроны совершили успешную атаку на военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов. Операцию осуществили дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Под ударом оказались дорогостоящие элементы российской противовоздушной обороны, в частности истребитель МиГ-31 с полным боекомплектом. Его потеря оценивается в $30-50 млн.

Кроме того, ранее морские дроны СБУ Sea Baby в Черном море поразили два подсанкционных нефтетанкера теневого флота РФ - Kairos и Virat. Суда направлялись на загрузку в Новороссийск и могли перевозить нефть почти на $70 млн.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона. Сбитие произошло над селом Кутейниково, что в Ростовской области РФ.

Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред