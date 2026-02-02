Укр
"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно

Юрий Берендий
2 февраля 2026, 21:41обновлено 2 февраля, 22:16
Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о серьезном дорожно-транспортном происшествии, в которое попала, опубликовав видео с места аварии.
Наталья Могилевская попала в ДТП - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Могилевская сообщила о том, что попала в ДТП
  • Певица опубликовала видео с последствиями аварии

Украинская певица Наталья Могилевская попала в серьезное ДТП. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав соответствующее видео.

"Друзья, у нас небольшая авария. А я жду такси", - сказала в видео известная украинская певица.

Кроме того, в подписи к видео она призвала водителей учитывать гололедицу на дороге.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Везде гололедица и очень скользко", - отметила она.

Поклонники Натальи Могилевской в комментариях сразу обратили внимание на то, что ДТП произошло в тот же день, когда в аварии погиб украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

  • "Прямо в день смерти Кузьмы, он подставил свое крыло, слава Богу, что все обошлось, вас Кузьма оберег"
/ Скриншот
  • "Как раз вспоминали Кузьму сегодня. Берегите себя, Наталья"
  • "Кузьма Скрябин подставил свое крыло. Берегите себя"
  • "Это какая-то закодированная дата на автомобильные аварии - привет из того мира от Кузьмы. Слава Богу, что только автомобиль пострадал..."
/ Скриншот

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 февраля известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась эмоциональным постом в годовщину гибели своего друга и коллеги Кузьмы Скрябина, опубликовав в Instagram архивные фотографии с музыкантом.

Ранее, 23 января, артистка, которая обычно не афиширует личную жизнь, сделала исключение и показала подписчикам в Telegram романтический кадр со своим избранником, позволив заглянуть в частную атмосферу пары.

18 января Могилевская после семейной поездки на Тенерифе рассказала в Instagram о проблемах с домом, возникших из-за отключения электроэнергии, отметив, что перед ее мужем встала непростая задача.

Другие новости:

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

