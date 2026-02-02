"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о серьезном дорожно-транспортном происшествии, в которое попала, опубликовав видео с места аварии.

Наталья Могилевская попала в ДТП - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Украинская певица Наталья Могилевская попала в серьезное ДТП. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав соответствующее видео.

"Друзья, у нас небольшая авария. А я жду такси", - сказала в видео известная украинская певица.

Кроме того, в подписи к видео она призвала водителей учитывать гололедицу на дороге.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Везде гололедица и очень скользко", - отметила она.

Поклонники Натальи Могилевской в комментариях сразу обратили внимание на то, что ДТП произошло в тот же день, когда в аварии погиб украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

"Прямо в день смерти Кузьмы, он подставил свое крыло, слава Богу, что все обошлось, вас Кузьма оберег"

/ Скриншот

"Как раз вспоминали Кузьму сегодня. Берегите себя, Наталья"

"Кузьма Скрябин подставил свое крыло. Берегите себя"

"Это какая-то закодированная дата на автомобильные аварии - привет из того мира от Кузьмы. Слава Богу, что только автомобиль пострадал..."

/ Скриншот

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

