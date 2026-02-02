"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему Скрябину

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская вспомнила Кузьму Скрябина в годовщину его смерти
- Что сказала певица
Известная украинская певица Наталья Могилевская написала трогательное признание в годовщину смерти своего друга и коллеги Кузьмы Скрябина. Артистка опубликовала архивные фото с музыкантом в Instagram.
Могилевская и Скрябин были друзьями много лет и выпустили совместную песню "Не даєш". Певица поделилась снимками с их совместных выступлений и призналась, что очень скучает по близкому человеку.
"Именно сейчас тебя особенно не хватает", — написала Наталья.
Певец ушел из жизни 11 лет назад, но многие коллеги из украинского шоу-бизнеса до сих пор с особым теплом относятся к Скрябину и чтят его память. Наталья призналась, что будет вспоминать о друге до конца своей жизни.
"Пока буду жить — буду тебя помнить...", — высказалась Могилевская.
Кузьма Скрябин — причина смерти
Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года в результате жуткого ДТП в Днепропетровской области. Официальной причиной смерти стали травмы, несовместимые с жизнью, полученные при лобовом столкновении его внедорожника с молоковозом.
Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин "Не даєш" - смотреть клип:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что появилась информация о смене гражданства певицей Елкой, которая уже долгое время живет в РФ. Артистка вышла замуж и окончательно отказалась от Украины. Событие возмутило Екатерину Осадчую, которая высказалась о предательстве певицы.
Также семья известного украинского певца Степана Гиги обратилась к поклонникам артиста с просьбой подписать петицию о присвоении ему звания "Герой Украины". Нападки на родственников артиста начались со стороны тех, кто считал посмертное награждение деятеля культуры неуместным.
Вас может заинтересовать:
- Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным
- Lida Lee приняла тяжелое решение в отношениях с Даниэлем Салемом
- Семья Степана Гиги ответила на нападки: "Важно сказать прямо"
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред