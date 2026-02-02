"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему Скрябину

Певица почтила память своего звездного друга.

Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская вспомнила Кузьму Скрябина в годовщину его смерти

Что сказала певица

Известная украинская певица Наталья Могилевская написала трогательное признание в годовщину смерти своего друга и коллеги Кузьмы Скрябина. Артистка опубликовала архивные фото с музыкантом в Instagram.

Могилевская и Скрябин были друзьями много лет и выпустили совместную песню "Не даєш". Певица поделилась снимками с их совместных выступлений и призналась, что очень скучает по близкому человеку.

Наталья Могилевская о смерти Скрябина / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Именно сейчас тебя особенно не хватает", — написала Наталья.

Певец ушел из жизни 11 лет назад, но многие коллеги из украинского шоу-бизнеса до сих пор с особым теплом относятся к Скрябину и чтят его память. Наталья призналась, что будет вспоминать о друге до конца своей жизни.

"Пока буду жить — буду тебя помнить...", — высказалась Могилевская.

Как умер Скрябин / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кузьма Скрябин — причина смерти

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года в результате жуткого ДТП в Днепропетровской области. Официальной причиной смерти стали травмы, несовместимые с жизнью, полученные при лобовом столкновении его внедорожника с молоковозом.

Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин "Не даєш" - смотреть клип:

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

