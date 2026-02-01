Киев возвращается к временным графикам: когда ждать отключений электроэнергии

Бытовые потребители столицы во временных графиках отключений разделены на 60 разных групп.

В Киеве переходят к плановым графикам отключений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Главное:

Киеве возвращается к графикам временных отключений

ДТЭК сообщил об отмене в Киеве экстренных отключений

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве, город возвращается к графикам временных отключений.

Об этом идет речь в сообщении энергокомпании ДТЭК в Telegram. Также названы запланированные сроки

"С полуночи столица возвращается к временным графикам", – говорится в информации.

Утром в воскресенье ДТЭК сообщил об отмене в Киеве экстренных отключений, но через 5 часов они снова были применены.

Сейчас бытовые потребители столицы во временных графиках отключений разделены на 60 групп, тогда как ранее они делились на шесть очередей с двумя подгруппами в каждой.

/ Инфографика: Главред

Отключение отопления в Киеве: что известно

В столице отопление по-прежнему отсутствует в сотнях жилых домов, при этом наиболее напряжённая ситуация зафиксирована в Соломенском и Печерском районах. Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы, направленные на возобновление подачи тепла после сбоя в энергосистеме.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

