Киев возвращается к временным графикам: когда ждать отключений электроэнергии

Главное:
- Киеве возвращается к графикам временных отключений
- ДТЭК сообщил об отмене в Киеве экстренных отключений
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве, город возвращается к графикам временных отключений.
Об этом идет речь в сообщении энергокомпании ДТЭК в Telegram. Также названы запланированные сроки
"С полуночи столица возвращается к временным графикам", – говорится в информации.
Утром в воскресенье ДТЭК сообщил об отмене в Киеве экстренных отключений, но через 5 часов они снова были применены.
Сейчас бытовые потребители столицы во временных графиках отключений разделены на 60 групп, тогда как ранее они делились на шесть очередей с двумя подгруппами в каждой.
Отключение отопления в Киеве: что известно
В столице отопление по-прежнему отсутствует в сотнях жилых домов, при этом наиболее напряжённая ситуация зафиксирована в Соломенском и Печерском районах. Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы, направленные на возобновление подачи тепла после сбоя в энергосистеме.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
