"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видео

Анастасия Приходько попала в очередной скандал.

Скандальная украинская певица Анастасия Приходько резко покинула интервью после дискуссии о русском языке в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время интервью певица в очередной раз высказалась в защиту языка страны-оккупанта. На этот раз артистка нашла новое оправдание — дескать, русский, на котором она разговаривает, не имеет ничего общего с Россией.

"Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, — это как британский и американский. Это киевский диалект", — заявила Приходько.

Как стало известно из видео-анонса интервью, между журналисткой и Анастасией началась дискуссия, во время которой исполнительница резко обратилась к собеседнице, намекнув на ее молодой возраст.

"Это мне сейчас попросить у вас возможности дать мне время для того, чтобы общаться на украинском языке?", — спросила журналистку Приходько.

После напряженного разговора певица решила закончить общение и, пожав руку собеседнице, покинула помещение. Как сообщили в издании, именно так и завершилось интервью — Приходько просто ушла.

"По мне и не скажешь, что я психически неуравновешенная", — но дальше разговор резко меняет тон… Финал шокирующий — она просто встала и ушла", — сообщили на странице РБК-Украина.

О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

