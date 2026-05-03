ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

ВСУ поразили два танкера РФ в Новороссийске

Украина уничтожила два танкера РФ в порту Новороссийск

Зеленский поблагодарил военных и анонсировал развитие дальнобойности

Украинские Силы обороны нанесли новый удар по российскому "теневому нефтяному флоту". Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух танкеров в районе входа в порт Новороссийск и обнародовал кадры операции.

"Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут", – заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, а также контрразведчиков СБУ и ВМС Украины за успешные результаты. Он подчеркнул, что украинская дальнобойность будет и дальше развиваться – на море, в небе и на земле.

Как сообщал Главред, 29 апреля Украина поразила подсанкционный танкер "Marquise". Судно использовалось россиянами для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Ранее в Средиземном море загорелся российский "теневой" танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями США и Великобритании. По данным Reuters, судно перевозило сжиженный природный газ.

Российские власти впоследствии подтвердили атаку на танкер для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz в Средиземном море, заявив о его поражении дронами и пожаре на борту. По данным Минтранса РФ, инцидент произошел 3 марта вблизи Мальты, когда судно следовало из Мурманска.

