ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

Дарья Пшеничник
3 мая 2026, 10:26
Президент также сообщил, что развитие украинского дальнемагистрального грузового автотранспорта будет продолжаться и в дальнейшем.
ВСУ поразили два танкера РФ в Новороссийске / Коллаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.ua

Главное из новости:

  • Украина уничтожила два танкера РФ в порту Новороссийск
  • Зеленский поблагодарил военных и анонсировал развитие дальнобойности

Украинские Силы обороны нанесли новый удар по российскому "теневому нефтяному флоту". Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух танкеров в районе входа в порт Новороссийск и обнародовал кадры операции.

"Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут", – заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, а также контрразведчиков СБУ и ВМС Украины за успешные результаты. Он подчеркнул, что украинская дальнобойность будет и дальше развиваться – на море, в небе и на земле.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, 29 апреля Украина поразила подсанкционный танкер "Marquise". Судно использовалось россиянами для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Ранее в Средиземном море загорелся российский "теневой" танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями США и Великобритании. По данным Reuters, судно перевозило сжиженный природный газ.

Российские власти впоследствии подтвердили атаку на танкер для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz в Средиземном море, заявив о его поражении дронами и пожаре на борту. По данным Минтранса РФ, инцидент произошел 3 марта вблизи Мальты, когда судно следовало из Мурманска.

О личности: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский — украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010—2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран президентом Украины, сообщает Википедия.

