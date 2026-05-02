Сразу несколько АЗС в огне: Россия массированно атакует Харьков, есть жертвы

Российские ударные дроны атаковали Харьков, зафиксированы попадания по жилым домам и автозаправочным станциям в нескольких районах города, есть пострадавшие.

Россия массированно атакует Харьков

Днем, 2 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Харькову. Известно о попаданиях по АЗС в разных районах города. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Игорь Терехов сообщил, что в Холодногорском районе ударный дрон попал в автозаправочную станцию, в результате чего возник пожар и есть пострадавшие.

Также зафиксировано попадание беспилотника в жилой дом в Шевченковском районе.

Кроме того, удары пришлись по автозаправочным станциям в Основянском, Новобаварском и Киевском районах города.

"Фиксируем еще как минимум 4 ударных БПЛА над городом. Также существует угроза в пригороде. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности!", — подчеркнул он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент известно о четырех пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом и территории трех автозаправочных станций, на местах попаданий работают экстренные службы.

В частности, 62-летний мужчина получил взрывные ранения в Холодногорском районе, его госпитализировали и оказывают необходимое лечение. Еще трое человек — мужчина 61 года и женщины в возрасте 38 и 48 лет — перенесли острую реакцию на стресс, им оказали помощь на месте.

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 2 мая российские войска атаковали Харьков дронами, в результате чего пострадали три человека, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Всего в ночь на 2 мая оккупанты выпустили по Украине 163 беспилотника, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, 2 мая под атакой оказался Херсон, где российские войска нанесли удар FPV-дроном по маршруткам. В результате погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О личности: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

