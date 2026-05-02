Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

Вывод затронет часть боевых подразделений и может продлиться 6–12 месяцев.

Трамп выводит войска из Германии

Главное:

Трамп приказал вывести около 5 000 американских военных из Германии

В НАТО и Европе решение вызвало беспокойство

Решение принято на фоне конфликта с Мерцем

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону вывести около 5 000 американских военнослужащих с территории Германии. Решение принято на фоне обострения политических отношений между Вашингтоном и Берлином. Об этом пишет Politico.

Как сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передислокация вернет численность американского контингента в Германии примерно к уровню, который наблюдался до 2022 года. Она затронет боевую бригадную группу, а также может повлиять на другие подразделения, дислоцированные в стране, в частности, батальон дальнего огневого удара, развертывание которого планировалось ранее в этом году.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение, отметив, что оно принято после "тщательного пересмотра военного присутствия США в Европе" и с учетом актуальных потребностей. По его словам, процесс вывода войск должен быть завершен в течение 6–12 месяцев.

Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии вызвало удивление в оборонных кругах США и напряженную реакцию среди европейских союзников.

В Пентагоне подчеркнули, что никакого плана сокращения контингента в Европе на данный момент не существовало, а недавний стратегический обзор глобального присутствия США не предусматривал существенных изменений. Один из помощников Конгресса прямо заявил, что Пентагон "не ожидал такого развития событий и не планировал никакого сокращения".

Каковы причины такого решения

Риторика Трампа усилила напряженность в рамках НАТО, особенно на фоне его все более жестких заявлений в отношении европейских союзников. Недавно Трамп резко критиковал лидеров Европы, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца, призывая Берлин больше сосредоточиться на войне России против Украины и внутренних проблемах ЕС.

Заявление прозвучало после того, как Мерц заявил, что иранцы унижают США на переговорах. В Пентагоне назвали заявления немецкой стороны "неуместными".

Стоит отметить, что публикация Трампа появилась через несколько часов после его телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным, который давно выступает за сокращение военного присутствия США в Европе. Это вызвало беспокойство среди союзников, которые рассматривают американские войска как ключевой элемент сдерживания России.

Как отреагировали в Германии

В Берлине заявления Трампа вызвали удивление, особенно с учетом недавних конструктивных переговоров между оборонными ведомствами США и Германии.

Глава немецкого Генштаба Карстен Бройер после встреч в Вашингтоне подчеркнул, что Германия как крупнейшая экономика Европы должна брать на себя больше ответственности в рамках НАТО. Он также подтвердил намерения Берлина усиливать собственную оборону и увеличивать военные расходы.

На следующий день Трамп заявил, что также рассматривает возможность вывода войск из Испании и Италии, объясняя это недостаточным уровнем сотрудничества этих стран с Вашингтоном. Такие заявления еще больше усилили напряжение внутри НАТО.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство разрабатывает сценарии на все возможные варианты развития событий и готово выполнить любые решения главнокомандующего.

Аналитики предупреждают, что масштабное сокращение американских сил в Германии может существенно изменить баланс безопасности в Европе. Присутствие США в регионе считается ключевым сдерживающим фактором для потенциальной агрессии со стороны России.

Смогут ли США быстро вывести войска

В Германии в настоящее время дислоцировано примерно 35-40 тысяч американских военнослужащих. Среди ключевых объектов — база ВВС США "Рамштайн", которая является стратегическим центром для операций США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Также с территории Германии действуют Европейское и Африканское командования США.

В то же время, как отмечается в издании, любое масштабное перемещение американских войск из Германии потребует огромных затрат — от транспортировки личного состава до строительства новой инфраструктуры в других странах. Альтернативные локации, в частности в Восточной Европе, пока не имеют достаточной базы для быстрого приема десятков тысяч военных.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III обсудил войну в Украине и свои контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг считает, что Трамп заявил, что Путин "хочет войны" и "хочет большего".

Посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали визит в Украину, однако его отложили. По данным Kyiv Independent, в Вашингтоне сомневаются в перспективе прогресса мирных переговоров, поэтому не спешат с поездкой, опасаясь отсутствия результатов.

Как сообщал Главред, 30 апреля Трамп заявил, что война России против Украины, по его мнению, продолжается из-за политики Джо Байдена и масштабной помощи Киеву. Он раскритиковал Италию и Испанию за недостаточную поддержку и заявил, что США потратили слишком много на войну, которая, по его словам, является "европейской проблемой".

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

