Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

Руслана Заклинская
2 мая 2026, 10:23обновлено 2 мая, 11:12
Вывод затронет часть боевых подразделений и может продлиться 6–12 месяцев.
Трамп выводит войска из Германии

Главное:

  • Трамп приказал вывести около 5 000 американских военных из Германии
  • В НАТО и Европе решение вызвало беспокойство
  • Решение принято на фоне конфликта с Мерцем

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону вывести около 5 000 американских военнослужащих с территории Германии. Решение принято на фоне обострения политических отношений между Вашингтоном и Берлином. Об этом пишет Politico.

Как сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передислокация вернет численность американского контингента в Германии примерно к уровню, который наблюдался до 2022 года. Она затронет боевую бригадную группу, а также может повлиять на другие подразделения, дислоцированные в стране, в частности, батальон дальнего огневого удара, развертывание которого планировалось ранее в этом году.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение, отметив, что оно принято после "тщательного пересмотра военного присутствия США в Европе" и с учетом актуальных потребностей. По его словам, процесс вывода войск должен быть завершен в течение 6–12 месяцев.

Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии вызвало удивление в оборонных кругах США и напряженную реакцию среди европейских союзников.

В Пентагоне подчеркнули, что никакого плана сокращения контингента в Европе на данный момент не существовало, а недавний стратегический обзор глобального присутствия США не предусматривал существенных изменений. Один из помощников Конгресса прямо заявил, что Пентагон "не ожидал такого развития событий и не планировал никакого сокращения".

Каковы причины такого решения

Риторика Трампа усилила напряженность в рамках НАТО, особенно на фоне его все более жестких заявлений в отношении европейских союзников. Недавно Трамп резко критиковал лидеров Европы, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца, призывая Берлин больше сосредоточиться на войне России против Украины и внутренних проблемах ЕС.

Заявление прозвучало после того, как Мерц заявил, что иранцы унижают США на переговорах. В Пентагоне назвали заявления немецкой стороны "неуместными".

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что публикация Трампа появилась через несколько часов после его телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным, который давно выступает за сокращение военного присутствия США в Европе. Это вызвало беспокойство среди союзников, которые рассматривают американские войска как ключевой элемент сдерживания России.

Как отреагировали в Германии

В Берлине заявления Трампа вызвали удивление, особенно с учетом недавних конструктивных переговоров между оборонными ведомствами США и Германии.

Глава немецкого Генштаба Карстен Бройер после встреч в Вашингтоне подчеркнул, что Германия как крупнейшая экономика Европы должна брать на себя больше ответственности в рамках НАТО. Он также подтвердил намерения Берлина усиливать собственную оборону и увеличивать военные расходы.

На следующий день Трамп заявил, что также рассматривает возможность вывода войск из Испании и Италии, объясняя это недостаточным уровнем сотрудничества этих стран с Вашингтоном. Такие заявления еще больше усилили напряжение внутри НАТО.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство разрабатывает сценарии на все возможные варианты развития событий и готово выполнить любые решения главнокомандующего.

Аналитики предупреждают, что масштабное сокращение американских сил в Германии может существенно изменить баланс безопасности в Европе. Присутствие США в регионе считается ключевым сдерживающим фактором для потенциальной агрессии со стороны России.

Смогут ли США быстро вывести войска

В Германии в настоящее время дислоцировано примерно 35-40 тысяч американских военнослужащих. Среди ключевых объектов — база ВВС США "Рамштайн", которая является стратегическим центром для операций США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Также с территории Германии действуют Европейское и Африканское командования США.

В то же время, как отмечается в издании, любое масштабное перемещение американских войск из Германии потребует огромных затрат — от транспортировки личного состава до строительства новой инфраструктуры в других странах. Альтернативные локации, в частности в Восточной Европе, пока не имеют достаточной базы для быстрого приема десятков тысяч военных.

Заявления Трампа о войне в Украине — новости по теме

Президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III обсудил войну в Украине и свои контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг считает, что Трамп заявил, что Путин "хочет войны" и "хочет большего".

Посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали визит в Украину, однако его отложили. По данным Kyiv Independent, в Вашингтоне сомневаются в перспективе прогресса мирных переговоров, поэтому не спешат с поездкой, опасаясь отсутствия результатов.

Как сообщал Главред, 30 апреля Трамп заявил, что война России против Украины, по его мнению, продолжается из-за политики Джо Байдена и масштабной помощи Киеву. Он раскритиковал Италию и Испанию за недостаточную поддержку и заявил, что США потратили слишком много на войну, которая, по его словам, является "европейской проблемой".

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

11:35Украина
Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

11:15Синоптик
Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

10:23Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Последние новости

11:35

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

11:35

Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

11:25

Астролог назвала два знака зодиака с мудростью "старой души"

11:15

Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

10:23

Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
10:23

Как увеличить урожай: названы лучшие соседи для свеклы на грядке

09:39

Карабахская миссия вне азербайджанского контура

09:36

Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

09:15

Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточкиВидео

Реклама
08:53

Гороскоп на завтра, 3 мая: Львам - интересное предложение, Стрельцам - страх

08:22

Разрушены дома, есть раненые: россияне атаковали Украину дронамиФото

07:02

Станет ли Мадяр "новым Орбаном" для Украины: Портников - о венгерской ловушкемнение

05:59

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

05:31

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

05:05

Чем подкормить пионы для пышного цветения: что обязательно нужно сделать в мае

04:30

Получат всё, что хотели: три знака зодиака окажутся на вершине славы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке грумера с собакой за 37 с

03:38

Золотая теща: астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми сложнее всего договориться

03:20

Будут цвести до осени: что нужно положить в лунку при посадке георгиновВидео

02:30

Ошеломляющее потепление: ученые предупредили о серьезной угрозе

Реклама
01:39

Судьбоносная неделя: трем знакам зодиака невероятно повезет с 4 по 10 мая

00:51

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:01

Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

01 мая, пятница
23:55

Неожиданный удар холода: киевлян предупредили о резком изменении погоды

22:51

Дверцы в душевой кабине станут кристально чистыми: как их быстро отмыть

22:47

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделалаВидео

22:43

Новый штраф для водителей: за что можно получить наказание и как его избежать

22:43

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:32

Гороскоп на сегодня, 2 мая: Весам - неожиданность, Козерогам - раздражение

21:52

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

21:32

Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

21:10

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

20:38

"Нефть сбрасывают дроны": в РФ опозорились заявлением о пылающем Туапсе

20:35

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночьВидео

20:12

Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:02

Живой двойник Припяти: как выглядит самый молодой город Украины

19:36

Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

19:31

Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

19:29

"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

19:11

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

Реклама
19:10

Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФмнение

19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

