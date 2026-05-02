Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

Сергей Кущ
2 мая 2026, 00:01
Эксперты называют несколько ключевых причин снижения цен.

В Украине рухнули цены на огурцы
В Украине рухнули цены на огурцы / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему дешевею огурцы
  • Какие цены в магазинах

Цены на огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. По данным аналитиков проекта EastFruit, овощ дешевеет уже третью неделю подряд, а текущие цены заметно упали за последние дни.

На сегодняшний день украинские тепличные хозяйства продают огурцы по цене 40–70 грн за килограмм, что примерно на 22% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом стоимость продукции уже приблизилась к уровню аналогичного периода прошлого года.

Почему дешевеют огурцы

Эксперты называют несколько ключевых причин снижения цен: рост предложения от украинских производителей, ускоренное созревание из-за теплой погоды, увеличение поставок из пленочных теплиц и сдержанный спрос со стороны покупателей.

По словам участников рынка, торговые сети и оптовые компании закупают огурцы небольшими партиями — преимущественно для текущих продаж, поскольку этот продукт имеет короткий срок хранения.

Из-за переизбытка продукции производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы быстрее реализовать урожай.

Дополнительное давление на рынок оказывает активный выход продукции нового сезона, что усиливает конкуренцию между поставщиками.

Когда могут подорожать товары - прогноз эксперта

Финансовый аналитик Виктор Гальчинский предупредил, что в случае затягивания конфликта между США и Израилем против Ирана возможны проблемы в авиаперевозках и рост цен на логистику. По его словам, количество рейсов может сократиться, а стоимость пассажирских и грузовых перевозок — вырасти.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

По словам Гальчинского, в таком случае цены на товары могут вырасти ориентировочно на 30% и более, особенно это коснется импортной продукции. В то же время эксперт не исключает, что стороны конфликта могут достичь определенных договоренностей, что стабилизирует поставки нефти и постепенно снизит цены.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зафиксировано снижение цен на тепличные помидоры из-за роста предложения местной продукции и сдержанного спроса. Продажи украинских томатов сейчас происходят в пределах 140–170 грн/кг, что примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее.

Также в апреле выросли цены на подсолнечное масло в супермаркетах. Бутылка объемом 850 мл теперь стоит более 90 грн.

В то же время украинские эксперты прогнозируют в 2026 году существенное снижение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что приведет к подорожанию.

Вам может быть интересно:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:51Мир
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:43Авто
В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

21:10Украина
Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Последние новости

01:39

Судьбоносная неделя: трем знакам зодиака невероятно повезет с 4 по 10 мая

00:51

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:01

Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

01 мая, пятница
23:55

Неожиданный удар холода: киевлян предупредили о резком изменении погоды

22:51

Дверцы в душевой кабине станут кристально чистыми: как их быстро отмыть

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
22:47

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделалаВидео

22:43

Новый штраф для водителей: за что можно получить наказание и как его избежать

22:43

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:32

Гороскоп на завтра, 2 мая: Весам - неожиданность, Козерогам раздражение

Реклама
21:52

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

21:32

Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

21:10

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

20:38

"Нефть сбрасывают дроны": в РФ опозорились заявлением о пылающем Туапсе

20:35

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночьВидео

20:12

Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:02

Живой двойник Припяти: как выглядит самый молодой город Украины

19:36

Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

19:31

Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

19:29

"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

19:11

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

Реклама
19:10

Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФмнение

19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

17:20

Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитростьВидео

17:14

Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

17:09

"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

17:09

Рианна в вишенках показала фигуру после третьих родов

17:01

Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две неделиВидео

16:51

Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

16:42

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

16:40

Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

16:31

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:16

Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

Реклама
16:14

Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

16:09

Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

15:58

Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

15:57

"Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта

15:44

Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизораВидео

15:40

Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

15:32

Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

15:20

"Шалости Бедроса": Киркоров сдал тест ДНК на родство с братом-копией

15:14

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

15:00

Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

