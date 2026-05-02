Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

Цены на огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. По данным аналитиков проекта EastFruit, овощ дешевеет уже третью неделю подряд, а текущие цены заметно упали за последние дни.
На сегодняшний день украинские тепличные хозяйства продают огурцы по цене 40–70 грн за килограмм, что примерно на 22% дешевле, чем в конце прошлой недели.
При этом стоимость продукции уже приблизилась к уровню аналогичного периода прошлого года.
Почему дешевеют огурцы
Эксперты называют несколько ключевых причин снижения цен: рост предложения от украинских производителей, ускоренное созревание из-за теплой погоды, увеличение поставок из пленочных теплиц и сдержанный спрос со стороны покупателей.
По словам участников рынка, торговые сети и оптовые компании закупают огурцы небольшими партиями — преимущественно для текущих продаж, поскольку этот продукт имеет короткий срок хранения.
Из-за переизбытка продукции производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы быстрее реализовать урожай.
Дополнительное давление на рынок оказывает активный выход продукции нового сезона, что усиливает конкуренцию между поставщиками.
Когда могут подорожать товары - прогноз эксперта
Финансовый аналитик Виктор Гальчинский предупредил, что в случае затягивания конфликта между США и Израилем против Ирана возможны проблемы в авиаперевозках и рост цен на логистику. По его словам, количество рейсов может сократиться, а стоимость пассажирских и грузовых перевозок — вырасти.
По словам Гальчинского, в таком случае цены на товары могут вырасти ориентировочно на 30% и более, особенно это коснется импортной продукции. В то же время эксперт не исключает, что стороны конфликта могут достичь определенных договоренностей, что стабилизирует поставки нефти и постепенно снизит цены.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зафиксировано снижение цен на тепличные помидоры из-за роста предложения местной продукции и сдержанного спроса. Продажи украинских томатов сейчас происходят в пределах 140–170 грн/кг, что примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее.
Также в апреле выросли цены на подсолнечное масло в супермаркетах. Бутылка объемом 850 мл теперь стоит более 90 грн.
В то же время украинские эксперты прогнозируют в 2026 году существенное снижение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что приведет к подорожанию.
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
