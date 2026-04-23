Популярный в Украине фрукт рискует стать дефицитным - цены могут взлететь на 80%

Руслана Заклинская
23 апреля 2026, 02:22
Весенние заморозки поставили под угрозу будущий урожай в Украине.
Популярный в Украине фрукт рискует стать дефицитным - цены могут взлететь на 80%
Украине грозит дефицит абрикосов и персиков / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Потери персиков и абрикосов могут превысить 50%
  • Больше всего пострадают центральные и южные регионы
  • Возможно подорожание на 20–80%

В Украине в 2026 году ожидается существенное падение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики. Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

"Ожидается существенное снижение урожайности в 2026 году из-за февральско-апрельских холодов, которые местами могут уничтожить более половины цветочных почек. Больше всего от этих погодных аномалий пострадают центральные и южные регионы Украины, где сады зацветают быстрее всего", - отметил эксперт.

Эксперт предупредил, что даже активный импорт не сможет полностью перекрыть возможный дефицит на рынке. Среди основных поставщиков фруктов он назвал Турцию (около 39% импорта), Грецию, Испанию и Молдову.

"Из-за ограниченного предложения ожидается ощутимое подорожание: при умеренном дефиците цены вырастут на 20-30%, а в худшем сценарии значительных потерь фрукты могут подорожать на 50-80%", - спрогнозировал Миронов.

Миронов объясняет, что раннецветущие косточковые культуры особенно чувствительны к весенним похолоданиям. Даже незначительное понижение температуры до -1…-3°C во время цветения может повредить цветку абрикоса. Дополнительным риском является снижение активности пчел при температуре ниже +10…+12°C, из-за чего опыление не происходит даже в уцелевших цветках.

По словам эксперта, решающим фактором является продолжительность заморозков. Кратковременные похолодания могут иметь ограниченное влияние, а потери до 10–20% цветков даже считаются естественным прореживанием плодов. В таких случаях фермеры могут применять методы защиты — задымление садов или перемешивание воздуха.

"Именно при кратковременных заморозках фермеры могут успешно применять активные методы спасения: задымление садов, мелкодисперсное или перемешивание воздуха. Если же холод держится несколько суток подряд, эти методы становятся бессильными, и урожай неизбежно гибнет", - добавил специалист.

Как сообщал Главред, в Украине стартовала продажа первых партий ранней клубники. Средняя цена ягоды сейчас составляет 220-280 грн за килограмм.

Также фиксируется дальнейшее подорожание сливочного масла. По состоянию на 20 апреля в супермаркетах его цена выросла по сравнению с мартом, свидетельствуют данные Минфина.

Кроме того, в Украине уже третью неделю подряд растут цены на морковь из-за сокращения предложения качественных корнеплодов. Сейчас ее стоимость составляет 7–14 грн/кг, что примерно на 13% больше, чем неделей ранее.

О личности: Денис Миронов

Денис Миронов — украинский аграрный аналитик, специалист в сфере рынка ягод и косточковых культур. Работает в Ассоциации "Ягодничество Украины", где занимается аналитическими исследованиями внутреннего и внешнего рынка ягод, прогнозированием урожайности, ценовых тенденций и импортно-экспортных потоков.

