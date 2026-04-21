Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

Часть нагрузки может взять на себя наземная логистика, однако она также зависит от стоимости топлива, поэтому общий эффект подорожания будет только усиливаться.

https://glavred.info/economics/ceny-rezko-podskochat-nazvany-sroki-zametnogo-podorozhaniya-tovarov-10758500.html Ссылка скопирована

Продукты вырастут в цене / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Гальчинского:

Рост цен на товары может быть довольно существенным

Прежде всего подорожание коснется импортной продукции

Член правления ОО "Линия 102.Уа", финансовый аналитик Виктор Гальчинский прокомментировал вопрос о возможном обострении ситуации и дальнейших проблемах с авиаперевозками — как гражданскими, так и грузовыми, в связи с войной США и Израиля против Ирана.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, прогноз сдержанно негативный: "В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке следует ожидать сокращения количества рейсов и роста стоимости перевозок — как пассажирских билетов, так и стоимости транспортировки грузов".

видео дня

По словам эксперта, часть нагрузки может взять на себя наземная логистика, однако она также зависит от стоимости топлива, поэтому общий эффект подорожания будет только усиливаться.

"В таких условиях рост цен на товары может быть довольно существенным — ориентировочно от 30% и более, в зависимости от категории товаров и продолжительности кризиса. Прежде всего это коснется импортной продукции", - не исключает он.

Экономист указал, что стороны конфликта все же смогут достичь определенных договоренностей. Если это произойдет и поставки нефти стабилизируются, цены начнут постепенно снижаться — по мере поступления новых объемов сырья на переработку.

"Однако следует понимать, что возвращение к прежнему уровню цен маловероятно. Если появятся дополнительные расходы — например, новые сборы или пошлины за прохождение транспортных маршрутов, — они останутся в структуре цены. То есть, условно, если рост достигал 100%, то после стабилизации он может снизиться примерно до 50% для авиатоплива", - говорит он.

/ Главред - инфографика

Собеседник при этом отметил, что колебания на рынке автомобильного топлива могут быть менее резкими: например, рост на уровне 20–30% может частично скорректироваться до 10–15%, но полного возврата к прежним показателям также не произойдет.

"В долгосрочной перспективе эта ситуация может стать толчком для изменений на рынке. Высокие цены создают привлекательные условия для инвестиций, и не исключено, что появятся новые производители авиатоплива. Если, например, альтернативные поставщики смогут предложить продукцию не с Ближнего Востока, это поможет частично компенсировать дефицит. В таком случае ситуация не будет выглядеть столь критичной, как может показаться сейчас", - добавил Гальчинский.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Виктор Гальчинский Виктор Гальчинский — украинский эксперт в сфере транспорта, логистики и энергетики. Занимается вопросами функционирования транспортных систем, рынка нефтепродуктов, авиационной и наземной логистики, а также влияния глобальных энергетических кризисов на экономику. Регулярно выступает в качестве комментатора в СМИ по вопросам топливного рынка, авиаперевозок и международных логистических цепочек. В своих оценках уделяет внимание взаимосвязи между геополитическими событиями, поставками энергоресурсов и изменениями стоимости перевозок. Также анализирует возможные последствия для потребительских рынков и ценовой динамики в Украине и Европе. Его экспертные комментарии преимущественно касаются макроэкономических процессов в сфере энергетики и транспорта, в частности влияния дефицита топлива на логистику и инфляционные процессы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред