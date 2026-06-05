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Бесятся путинистки: Шукшина и племянница-"халк" устроили побоище в студии

Алена Кюпели
5 июня 2026, 23:48
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В террористической России - публичные скандалы - новая норма.
Сестры Шукшины устроили публичные разборки
Сестры Шукшины устроили публичные разборки / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

  • От чего поссорились родственницы
  • В чем обвинили они друг друга

В террористической России продолжают скандалить родственницы поэта Василия Шукшина - сестры Ольга и путинистка Мария. То, две его дочери не могут поделить наследство и наследие, то грызутся из-за матери, и вот теперь - новый виток.

Проблемой для семьи путинистов стала пятая точка дочери поэта Марии, которая оголтело поддерживает нападение Путина на Украину.

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В студии очередного пропагандистского шоу, дочь Шукшиной и ее родная тетя сцепились в скандальном диалоге.

Мария Шукшина с дочерью
Мария Шукшина с дочерью / wikers.ru

"Если ты на весь экран выставляешь свою пятую точку, а дальше мы видим заголовок "Дочь русского писателя Шукшина выставила свой …", то это больно фамилии. Советую тебе вырастить в себе ответственность и спрашиваю, чью фамилию ты хочешь носить", — заявила Ольга.

"Моя попа — моя работа. Это мои будущие клиенты, они идут ко мне, видя, как я выгляжу", — сказала как отрезала дочь Марии Шукшиной. Такая позиция окончательно вывела из себя ее тетю:

"Ты — русская женщина, ты недостойна памяти Василия Макаровича. И не понимаешь его ценностей, которые он в своем творчестве подарил всем нам. Он сам был из христианской семьи. Чью фамилию ты хочешь носить? Я взываю в тебе закон совести".

Дочь путинистки выглядит как Халк
Дочь путинистки выглядит как Халк / Фото Instagram

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Отметим, как сообщал Главред, судья популярного Кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская, которая в следующем сезоне кулинарного шоу будет в новой роли, показала, какие процедуры сделала со своим лицом.

анее также, российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ошарашил зрителей новым носом.

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О персоне: Мария Шукшина

Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

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