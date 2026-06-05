Как научить собаку есть по команде за одну минуту - лайфхак от специалиста

Вы узнаете:
- Что должна знать собака, чтобы научиться есть по команде
- Как быстро научить собаку есть только с разрешения хозяина
Собаку очень важно научить есть по команде, чтобы защитить ее от подбирания опасной пищи. И сделать это, как выяснилось, можно всего за 60 секунд.
Главред узнал, что делать с домашним питомцем, чтобы приучить его к приему пищи по команде. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер и зоопсихолог Виталий.
Как отработать личные границы
Минута времени понадобится на изучение команды "можно" для приема пищи, если собака уже усвоила команду "нет" на нарушение личных границ. Питомец должен воспринимать хозяина как старшего в семье, уважать и слушаться.
"Ставите миску, собака подходит, мы говорим "нет", отталкиваем рукой, за ошейник, топаем ногой. В общем, делаем замечание так, как вам удобно", — пояснил Виталий.
После этого, когда собака уже не лезет к миске, хозяин должен сказать "можно". Если собака сама не подойдет к миске после команды, ее можно принести самостоятельно.
Смотрите видео с объяснением зоопсихолога:
@vitalius_kiev Как за 1 мин научить есть по команде"можно"#кинолог#дрессировкасобак♬ оригинальная аудиозапись - Зоопсихолог_Киев_Кинолог
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О персоне: vitalius_kiev
vitalius_kiev — украинский блогер Виталий, который работает зоопсихологом и кинологом. В соцсетях он рассказывает о поведении и воспитании собак. В TikTok за страницей Виталия следят более 130 тысяч пользователей.
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