Женщина следовала указаниям GPS и внезапно оказалась на пути поезда

Ошибка навигатора привела к неожиданным последствиям. Внедорожник оказался на железнодорожных путях и заблокировал линию.

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Женщина доверилась GPS и случайно оказалась на пути поезда / Коллаж Главред, фото: Reddit, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как женщина смогла проехать сотни метров по железнодорожным путям

Почему движение поездов пришлось остановить на несколько часов

Чем закончилась необычная поездка, которая удивила даже полицию

В американском Сиэтле 70-летняя женщина оказалась в центре необычного происшествия после того, как, предположительно следуя указаниям GPS-навигатора, выехала на эстакадные железнодорожные пути линии легкорельсового транспорта.

Автомобиль проехал около 400 метров по рельсам и остановился возле станции Маунт-Бейкер, вызвав серьезные перебои в работе общественного транспорта. Об этом пишет Futurism.

видео дня

Очевидцы сняли на видео красный внедорожник Mazda, медленно движущийся по железнодорожным путям. Позже в социальных сетях распространилась фотография, на которой водительница стоит рядом с застрявшим автомобилем и пытается понять, как оказалась в столь необычной ситуации.

Движение поездов пришлось остановить

Из-за инцидента транспортным службам пришлось на два часа приостановить работу одной из линий легкорельсового транспорта города. Перед началом спасательной операции специалисты отключили электропитание путей, чтобы безопасно убрать автомобиль.

Движение поездов пришлось остановить / Фото: Reddit

Для эвакуации внедорожника потребовалась специальная техника. Машину поднимали с помощью поворотного погрузчика, способного передвигаться по рельсам, и специальных подъемных ремней.

Чем закончилась необычная поездка

По данным полиции, женщина не находилась в состоянии алкогольного опьянения и не нарушала закон умышленно. После происшествия ее доставили в больницу для обследования.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Главред писал о том, что котенок преодолел 161 километр под капотом автомобиля. Несмотря на опасную поездку, пушистый пассажир остался жив и уже получил новую кличку.

Также сообщалось о том, что водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машины. Правильно выбранная часть дня помогает избежать разводов и пятен на кузове. Кроме того, это позволяет снизить вероятность появления других проблем после мойки автомобиля.

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О ресурсе: Futurism Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan). В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures. Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

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