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Подпевают и имеют любимые песни: каким животным нравится музыка

Анна Косик
5 июня 2026, 02:38
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Не все владельцы домашних животных знают, что рядом с ними живут настоящие меломаны.
кот, собака
Правда об отношении кошек и собак к музыке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Нравится ли кошкам музыка
  • Как на музыку реагируют собаки
  • Какие домашние животные обожают классическую музыку

Люди часто включают музыку дома и многие из них даже не догадываются, что домашним питомцам мелодии тоже могут нравиться. Но так бывает не со всеми четвероногими.

Главред узнал, каким животным нравится музыка и как они ее воспринимают. Об этом в TikTok Колайдер рассказала украинская блогерша Влада.

видео дня

Реакция кошек на музыку

Человеческая музыка не вызывает у кошек практически никакой реакции. Им больше нравятся звуки, похожие на мурчание. На YouTube даже есть специальная музыка для кошек, созданная под их слух.

"Больше всего на эти треки реагируют котята. Потому что эти звуки напоминают им маму", — подчеркнула блогер.

Реакция собак на музыку

В отличие от кошек, собаки — настоящие меломаны. Они даже умеют различать настроение песен и имеют любимые треки. Если в песне есть протяжные звуки, некоторые собаки могут начать подпевать.

Реакция коров на музыку

Среди домашних животных ценителями человеческой музыки являются коровы. Больше всего им нравится классическая музыка. Когда ее регулярно включают в стойле, коровы дают больше молока.

Смотрите видео о восприятии музыки животными:

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Об источнике: Колайдер

Колайдер — научно-популярный канал Суспільного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Колайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.

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